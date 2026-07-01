КОБЗА
КОБЗА (молд., рум. cobzâ; от тюрк. кобуз – струнный муз. инструмент) - молдавский и румынский струнный щипковый инструмент типа лютни с короткой шейкой.
Предположительно название «кобза» возникло под влиянием украинского инструмента с аналогичным названием (смотри в статье Бандура). Другое название, известное с древности, - лэутэ, или алэутэ (от араб. аль-уд - лютня); с ним связано обозначение традиционных молдавско-румынских музыкантов - лэутары.
Инструмент известен с конца XII века, наиболее ранние изображения встречаются на церковных и монастырских фресках XVI века. По внешнему виду - вариант классической западноевропейской лютни с корпусом грушевидной формы, широкой шейкой и отогнутой почти под прямым углом головкой. Струны (4-12; для Молдавии характерна 9-струнная кобза) группируются в 4 хора, внутри хора настраиваются в октаву или унисон. Строй кварто-квинтовый. Играют плектром (в прошлом - из гусиного пера) либо (при сольной игре) пальцами. Преимущественно аккомпанирующий инструмент, хорошо сочетается в ансамбле со скрипкой, флуером, наем. Незаменимый инструмент в тарафе. Сохраняется в традиционной молдавско-румынской культуре.
Модернизированные кобзы, созданные в современное время, широко применяются в ансамблях молдавсих народных инструментов.
Иллюстрации:
Кобза. Архив БРЭ.