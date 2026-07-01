КОБЗА

КОБЗА (молд., рум. cobzâ; от тюрк. ко­буз – струн­ный муз. ин­ст­ру­мент) - молдавский и румынский струн­ный щип­ко­вый ин­ст­ру­мент ти­па лют­ни с ко­рот­кой шей­кой.

Пред­по­ло­жи­тель­но название «кобза» воз­ник­ло под влия­ни­ем украинского ин­ст­ру­мен­та с ана­ло­гич­ным на­зва­ни­ем (смотри в статье Бан­ду­ра). Другое название, из­вест­ное с древ­но­сти, - лэу­тэ, или алэу­тэ (от араб. аль-уд - лют­ня); с ним свя­за­но обо­зна­че­ние тра­диционных молдавско-румынских му­зы­кан­тов - лэу­та­ры.

Ин­ст­ру­мент из­вес­тен с конца XII века, наи­бо­лее ран­ние изо­бра­же­ния встре­ча­ют­ся на цер­ков­ных и мо­на­стыр­ских фре­сках XVI века. По внеш­не­му ви­ду - ва­ри­ант клас­сической западноев­ропейской лют­ни с кор­пу­сом гру­ше­вид­ной фор­мы, ши­ро­кой шей­кой и ото­гну­той поч­ти под пря­мым уг­лом го­лов­кой. Стру­ны (4-12; для Мол­да­вии ха­рак­тер­на 9-струн­ная кобза) груп­пи­ру­ют­ся в 4 хо­ра, внут­ри хо­ра на­страи­ва­ют­ся в ок­та­ву или уни­сон. Строй квар­то-квин­то­вый. Иг­ра­ют плек­тром (в про­шлом - из гу­си­но­го пе­ра) ли­бо (при соль­ной иг­ре) паль­ца­ми. Пре­имущественно ак­ком­па­ни­рую­щий ин­ст­ру­мент, хо­ро­шо со­че­та­ет­ся в ан­самб­ле со скрип­кой, флуе­ром, на­ем. Не­за­ме­ни­мый ин­ст­ру­мент в та­ра­фе. Со­хра­ня­ет­ся в тра­диционной молдавско-румынской куль­ту­ре.

Мо­дер­ни­зи­ро­ван­ные кобзы, соз­дан­ные в современное вре­мя, ши­ро­ко при­ме­ня­ют­ся в ан­самб­лях молдавсих народных ин­ст­ру­мен­тов.

Иллюстрации:

Коб­за. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)