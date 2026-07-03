КОБЫЛИЦА ЛУКЬЯН

Кобылица Лукьян (1812, с. Путыла Вижницкого уезда Австро-Венгерской империи — 24.10.1851, г. Гура-Гумора, Австро-Венгерская империя) — предводитель крестьянского движения на Буковине.

Из семьи крепостного. В 1839 был избран уполномоченным от сельского общества Путылы для ведения дел с представителями австрийских властей. В 1843 возглавил, объединив крестьян 16 сел, антиправительственное выступление. Бунтовавшие отказались отбывать панщину, требовали перевода крепостных на положение государственных крестьян. Выступление было подавлено весной 1844, более 200 крестьян были подвергнуты телесным наказаниям, К. осужден на три года лишения свободы. В 1848 крестьяне Буковины выбрали К. в австрийский парламент, где он примкнул к левому крылу депутатов. К. организовал на Буковине вооруженный крестьянский отряд, который действовал до лета 1849. В 1850 К. был арестован и сослан в Гура-Гумори.

Лит.: Кожолянко А., Кожолянко Г. Лукьян Кобылица — предводитель гуцульских крестьянских волнений 40-х гг. XIX в. // Русин. 2012. № 3 (29); Шевченко Ф. П. Лук’ян Кобилиця. Киïв, 1958.