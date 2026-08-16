КОБУЛОВ БОГДАН ЗАХАРОВИЧ
КОБУЛОВ БОГДАН ЗАХАРОВИЧ - советский государственный деятель, один из руководителей органов государственной безопасности, генерал-полковник (1945 год).
В 1921-1922 годах служил в РККА. В 1922-1935 годах сотрудник ГПУ Грузии (с 1931 года в секретно-политическом отделе). В 1935 году командирован в Иран для ведения разведывательной работы. С февраля 1936 года начальник Экономического отдела Управления государственной безопасности (УГБ) НКВД ЗСФСР и управлений НКВД Грузии. С марта 1937 года заместитель начальника, затем начальник 4-го (секретно-политического) отдела УГБ НКВД Грузии и одновременно с декабря заместитель наркома внутренних дел Грузии.
Руководил «чистками» партийного и советского аппарата в Грузии, во время которых погибло большинство прежних её руководителей. В сентябре 1938 года Кобулов назначен начальником 4-го (секретно-политического) отдела 1-го управления (с 29 сентября 1938 года - 2-й отдел Главного управления государственной безопасности) НКВД СССР, одновременно (декабрь 1938 - сентябрь 1939 годов) заместитель начальника следственной части НКВД СССР. Ближайший и наиболее доверенный сотрудник Л.П. Берии.
В сентябре 1939 - феврале 1941 годов начальник Главного экономического управления НКВД СССР. В феврале - июле 1941 и апреле 1943 - декабре 1945 годов заместитель наркома государственной безопасности (в июле 1941 - апреле 1943 годов - внутреннних дел) СССР. В 1944 году руководил выселением народов Северного Кавказа (чеченцев, ингушей, кабардинцев, балкарцев, турок, курдов) и Крыма (крымских татар, болгар, греков, армян) в Среднюю Азию. С 1946 года заместитель начальника Главного управления советским имуществом за границей (ГУСИМЗ) при Министерстве внешней торговли (с 1947 года при СМ) СССР и заместитель главноначальствующего Советской военной администрации в Германии.
В подчинении Кобулова находились все органы государственной безопасности в Советской зоне оккупации Германии. Одновременно с 1950 года Кобулов - заместитель председателя Союзной контрольной комиссии по делам советских государственных акционерных обществ в Германии. С октября 1951 года - 1-й заместтель начальника ГУСИМЗ. В марте 1953 года, после смерти И.В. Сталина, назначен 1-м заместителем министра внутренних дел СССР.
Арестован 27 июня 1953 года вместе с Берией, обвинён в многочисленных злоупотреблениях и шпионаже в пользу иностранных разведок. Специальным судебным присутствием Верховного суда СССР приговорён к высшей мере наказания; расстрелян.