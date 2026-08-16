КОБУЛОВ БОГДАН ЗАХАРОВИЧ

КОБУЛОВ БОГДАН ЗАХАРОВИЧ - советский государственный дея­тель, один из ру­ко­во­ди­те­лей ор­га­нов государственной безо­пас­но­сти, генерал-полковник (1945 год).

В 1921-1922 годах слу­жил в РККА. В 1922-1935 годах со­труд­ник ГПУ Гру­зии (с 1931 года в сек­рет­но-по­ли­тическом от­де­ле). В 1935 году ко­ман­ди­ро­ван в Иран для ве­де­ния раз­ве­ды­вательной ра­бо­ты. С февраля 1936 года начальник Эко­но­мического от­де­ла Управ­ле­ния государственной безо­пас­но­сти (УГБ) НКВД ЗСФСР и управ­ле­ний НКВД Гру­зии . С мар­та 1937 года заместитель начальника, за­тем начальник 4-го (сек­рет­но-по­ли­тического) от­де­ла УГБ НКВД Гру­зии и од­но­вре­мен­но с де­каб­ря заместитель нар­ко­ма внутренних дел Гру­зии.

Ру­ко­во­дил «чи­ст­ка­ми» партийного и советского ап­па­ра­та в Гру­зии, во вре­мя ко­то­рых по­гиб­ло боль­шин­ст­во преж­них её ру­ко­во­ди­те­лей. В сентябре 1938 года Кобулов на­зна­чен начальником 4-го (сек­рет­но-по­ли­тического) от­де­ла 1-го управ­ле­ния (с 29 сентября 1938 года - 2-й от­дел Главного управ­ле­ния государственной безо­пас­но­сти) НКВД СССР, од­но­вре­мен­но (декабрь 1938 - сентябрь 1939 годов) заместитель начальника след­ст­вен­ной час­ти НКВД СССР. Бли­жай­ший и наи­бо­лее до­ве­рен­ный со­труд­ник Л.П. Бе­рии.

В сентябре 1939 - феврале 1941 годов начальник Главного эко­но­мического управ­ле­ния НКВД СССР. В феврале - ию­ле 1941 и апреле 1943 - декабре 1945 годов заместитель нар­ко­ма государственной безо­пас­но­сти (в ию­ле 1941 - апреле 1943 годов - внутреннних дел) СССР. В 1944 году ру­ко­во­дил вы­се­ле­ни­ем на­ро­дов Северного Кав­ка­за (че­чен­цев, ин­гу­шей, ка­бар­дин­цев, бал­кар­цев, ту­рок, кур­дов) и Кры­ма (крым­ских та­тар, бол­гар, гре­ков, ар­мян) в Среднюю Азию. С 1946 года заместитель начальника Глав­но­го управ­ле­ния советским иму­ще­ст­вом за гра­ни­цей (ГУСИМЗ) при Министерстве внеш­ней тор­гов­ли (с 1947 года при СМ) СССР и заместитель глав­но­на­чаль­ст­вую­ще­го Советской во­енной ад­ми­ни­ст­ра­ции в Гер­ма­нии.

В под­чи­не­нии Кобулова на­хо­ди­лись все ор­га­ны государственной безо­пас­но­сти в Советской зо­не ок­ку­па­ции Гер­ма­нии . Од­но­вре­мен­но с 1950 года Кобулов - заместитель председателя Со­юз­ной кон­троль­ной ко­мис­сии по де­лам советских государственных ак­цио­нер­ных об­ществ в Гер­мании. С октября 1951 года - 1-й заместтель начальника ГУСИМЗ. В мар­те 1953 года, по­сле смер­ти И.В. Ста­лина , на­зна­чен 1-м за­ме­сти­те­лем ми­ни­ст­ра внутренних дел СССР.

Аре­сто­ван 27 июня 1953 года вме­сте с Бе­ри­ей, об­ви­нён в мно­го­численных зло­упот­реб­ле­ни­ях и шпио­на­же в поль­зу иностранных раз­ве­док. Специальным су­деб­ным при­сут­ст­ви­ем Вер­хов­но­го су­да СССР при­го­во­рён к выс­шей ме­ре на­ка­за­ния; рас­стре­лян.