КОБУЛАДЗЕ СЕРГЕЙ СОЛОМОНОВИЧ

КОБУЛАДЗЕ СЕРГЕЙ (СЕРГО) СОЛОМОНОВИЧ - грузинский гра­фик, сце­но­граф и жи­во­пи­сец, народный художник Грузинской ССР (1958 год), член-корреспондент АХ СССР (1958 год).

Учил­ся в Тиф­ли­се - в шко­ле ри­со­ва­ния Н.В. Скли­фа­сов­ско­го, Б.Г. Ше­буе­ва (1918-1922 годы), в АХ (1925-1930 годы) у Е.Е. Лан­се­ре, И.А. Шар­ле­ма­ня и Г.И. Га­ба­шви­ли.

Для гра­фических про­из­ве­де­ний Кобуладзе ха­рак­тер­ны тя­го­те­ние к ге­рои­ко-ро­ман­тическим об­раз­ам, «че­кан­ным», скульп­тур­но трак­то­ван­ным фор­мам, клас­сическая стро­гость ком­по­зи­ции (ил­лю­ст­ра­ции к тра­ге­ди­ям У. Шек­спи­ра , 1930-1940-е годы; к по­эме «Ви­тязь в тиг­ро­вой шку­ре» Ш. Рус­та­ве­ли, гу­ашь, 1935-1937 годы, ГТГ и Му­зей Вос­то­ка, Мо­ск­ва).

Соз­да­вал порт­ре­ты со­вре­мен­ни­ков (скульп­то­ра Я.И. Ни­ко­лад­зе, 1927 год; жи­во­пис­ца Ю.М. Не­прин­це­ва, 1930 год) и ис­то­ри­че­ские порт­ре­ты (Ш. Рус­та­ве­ли, 1937 и 1938 годы; Дан­те, Дж. Са­во­на­ро­ла, оба 1944 год).

Ис­пол­нял пла­ка­ты, жи­во­пис­ные порт­ре­ты, пей­за­жи и на­тюр­мор­ты . Оформ­лял спек­так­ли Грузинского те­ат­ра имени Ш. Рус­та­ве­ли («Ко­роль Лир» Шек­спи­ра, 1948 год, и др.), Тби­лис­ско­го те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та («Абе­са­лом и Эте­ри» З.П. Па­лиа­шви­ли, 1946 год), ГАБТа («Рай­мон­да» А.К. Гла­зу­но­ва, 1945 год).

Пре­по­да­вал в тби­лис­ской АХ (1938-1978 годы; профессор с 1957 года).

Государственная премия СССР (1947, 1948 годы), Государственная премия Грузинской ССР (1979 год, по­смерт­но).

Иллюстрации:

С.С. Ко­бу­лад­зе. «Мо­ло­дой Ру­ста­ве­ли». Гуашь. 1937. Му­зей искусств Гру­зии (Тби­ли­си). Архив БРЭ.