КОБУЛАДЗЕ СЕРГЕЙ СОЛОМОНОВИЧ
КОБУЛАДЗЕ СЕРГЕЙ (СЕРГО) СОЛОМОНОВИЧ - грузинский график, сценограф и живописец, народный художник Грузинской ССР (1958 год), член-корреспондент АХ СССР (1958 год).
Учился в Тифлисе - в школе рисования Н.В. Склифасовского, Б.Г. Шебуева (1918-1922 годы), в АХ (1925-1930 годы) у Е.Е. Лансере, И.А. Шарлеманя и Г.И. Габашвили.
Для графических произведений Кобуладзе характерны тяготение к героико-романтическим образам, «чеканным», скульптурно трактованным формам, классическая строгость композиции (иллюстрации к трагедиям У. Шекспира, 1930-1940-е годы; к поэме «Витязь в тигровой шкуре» Ш. Руставели, гуашь, 1935-1937 годы, ГТГ и Музей Востока, Москва).
Создавал портреты современников (скульптора Я.И. Николадзе, 1927 год; живописца Ю.М. Непринцева, 1930 год) и исторические портреты (Ш. Руставели, 1937 и 1938 годы; Данте, Дж. Савонарола, оба 1944 год).
Исполнял плакаты, живописные портреты, пейзажи и натюрморты. Оформлял спектакли Грузинского театра имени Ш. Руставели («Король Лир» Шекспира, 1948 год, и др.), Тбилисского театра оперы и балета («Абесалом и Этери» З.П. Палиашвили, 1946 год), ГАБТа («Раймонда» А.К. Глазунова, 1945 год).
Преподавал в тбилисской АХ (1938-1978 годы; профессор с 1957 года).
Государственная премия СССР (1947, 1948 годы), Государственная премия Грузинской ССР (1979 год, посмертно).
Иллюстрации:
С.С. Кобуладзе. «Молодой Руставели». Гуашь. 1937. Музей искусств Грузии (Тбилиси). Архив БРЭ.