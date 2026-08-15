КОБРИНСКИЙ МУЗЕЙ

Музей «Домик няни А.С. Пушкина » в деревне Кобрино был открыт 3 июля 1974 года. Изба была выделена семье Арины Родионовны господами Ганнибалами-Пушкиными за ее хорошую службу в 1795 году.

Здесь она жила с мужем и детьми (Егором, Надеждой, Марией и Стефаном) всего 3 года. Из поколения в поколение в этой избе жили родственники Арины Родионовны. В начале 1950-х годов домик выкупила Наталья Михайловна Ныркова, понимая его ценность, добилась, чтобы домик сделали музеем.

Изба уникальна, так как ей более 200 лет. С той поры сохранились стены, практически 6 венцов по всему периметру здания. А пол, потолок, крыша были заменены после двух реставраций. «Домик няни» реставрирован Ленинградской областной научно–реставрационной мастерской (архитектор В. В. Экк).

Бытовая экспозиция, построенная на подлинных старинных материалах, посвящена Арине Родионовне и представляет убранство крестьянской избы конца XVIII - начала XIX веков, времени, когда здесь жила няня великого поэта. Войдя в сени, люди попадают в сказочную атмосферу: с потолка свисают веники, засушенные цветы, лекарственные травы.

Аромат растений создает неповторимый колорит избы. Внимание людей привлекают орудия труда, средства передвижения, старинный ларь. Переступая высокий порог, посетители попадают в горницу. 1\4 помещения занимает русская печь. В красном углу - икона «Знамение Божьей матери», стоит деревянный стол. Вдоль стен находятся скамейки. На матице висит колыбелька. На сундуке лежит первый русский утюг - скалка и рубель, у окна - прялки. На стене висит красный сарафан и белая кофта - праздничный наряд крепостной крестьянской женщины. А рядом сумочка - торба, по преданию, эта личная вещь Арины Родионовны.

Иллюстрации:

Музей «Домик няни А.С. Пушкина» в деревне Кобрино.