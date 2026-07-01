КОБРИН Владимир Борисович

Историк.

Окончил исторический факультет МГУ (1951), аспирантуру МГПИ (1958). Кандидатская диссертация: «Социальный состав Опричного двора» (ИИ АН СССР, 1961). Докторская: «Землевладение светских феодалов и социально-политический строй России XV-XVI вв.» (ЛОИИ АН СССР, 1984). Профессор (1986). В 1951-55 на лекторской работе. Библиотекарь Отдела рукописей ГБЛ (1957-66). Старший преподаватель, доцент, профессор МГПИ (1966-89). Профессор Московского государственного историко-архивного института (1989-90).

В центре научных интересов находились социально-экономические и политические проблемы истории России XV-XVI вв. В монографии «Власть и собственность в средневековой России (XV-XVI вв.)». (М., 1985) доказывал близость вотчины и поместья. Считал, что Иван Грозный проводил опричный террор не для централизации государства, а для установления личной диктатуры. Принимал участие в подготовке популярных учебников вузовских «Вспомогательные исторические дисциплины» (М., 1984) и «История СССР с древнейших времен» (М., 1989. Отв. ред. Н.И. Павленко).

Сочинения:

Иван Грозный. М., 1989;

С.Б. Веселовский: Жизнь. Деятельность. Личность. М., 1989 (в соавторстве с К.А. Аверьяновым);

Кому ты опасен, историк? М., 1992;

Материалы генеалогии княжеско-боярской аристократии XV-XVI вв. М., 1995;

Опричнина. Генеалогия. Антропонимика. М., 2008.