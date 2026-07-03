КОБЛЕНЦКАЯ ЭМИГРАЦИЯ

Кобленцкая эмигрaция — название, употребляющееся для обозначения контрреволюционной эмиграции в эпоху Французской революции XVIII в .

В то время как основная масса эмигрантов не была ни дворянами, ни контрреволюционерами, в Кобленце, расположенном недалеко от французских границ в Трирском курфюршестве на месте слияния Рейна и Мозеля, Луи-Жозеф де Бурбон, восьмой принц Конде создал армию, в значительной части состоявшую из дворян-эмигрантов. После того как в 1791 там обосновались братья Людовика XVI граф д’Артуа (см. Карл X ) и граф Прованский (см. Людовик XVIII ), К. становится дипломатическим, пропагандистским и военным центром эмиграции, призывавшим соотечественников к ней присоединиться и привлекавшим тех, кто готов был сражаться с революцией с оружием в руках. Державы Первой антифранцузской коалиции оказывали К. э. существенную финансовую поддержку (около 21 млн ливров в 1791—1792), армия Конде участвовала в военных действиях после начала революционных войн. В 1791—1793 для революционеров К. э. становится символом контрреволюции, всех внутренних и внешних врагов Франции. В 1794 Кобленц был оккупирован французскими войсками.

Лит.: Muret T. Histoire de l’armée de Condé. 2 vol. Paris, 1844.; Daudet E. Histoire de l’émigration pendant la Révolution française. 3 vol. Paris, 1904—1907; Grouvel F. M. L. R. Corps de troupe de l’émigration française. Vol. 2. L’Armée de Condé. Paris, 1961; Bittard des Portes R. Histoire de l’armée de Condé pendant la révolution française (1791—1801): d’après les archives de l’état, les mémoires de l’émigration et des documents inédits. Paris, 1975; Henke Ch. Coblentz/Coblence: symbole pour la Contre-Révolution et l’émigration française dans l’électorat de Trèves // La Contre-Révolution en Europe. XVIIIe—XIXe siècles. Réalités politiques et sociales, résonances culturelles et idéologiques. Rennes, 2015.