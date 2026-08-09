КОБЕРН АЛВИН ЛАНГДОН
КОБЕРН АЛВИН ЛАНГДОН - американский и английский фотограф.
Начал заниматься фотоискусством в возрасте 8 лет под влиянием работ своей матери (фотографа-любителя), посещал занятия в летней школе искусств Ф.Х. Дей в Ипсуиче (штат Массачусетс), изучал технику фотогравюры в Лондоне в 1906 году. Уже в начале 1900-х годов вошёл в круг известных фотомастеров Великобритании и США, участвовал в выставке «Новая школа американской пикториальной фотографии». Был членом фотографического обществ «Photo-Secession» (с 1902 года, США) и «Linked Ring» (с 1903 года, Великобритания).
Работал в жанрах фотопортрета и пейзажа, был близко знаком с Б. Шоу, который ввёл его в круг известных британских деятелей культуры, а также написал предисловие к каталогу персональной выставки Коберна (1906 год). В серии городских пейзажей Коберн старался передать состояние природы, атмосферу и настроение. На собственном печатном станке выпустил 2 портфолио («Лондон», 1909 год; «Нью-Йорк», 1910 год). Занимался цветной фотографией в технике автохрома. В 1910-1911 годах Коберн снимал Большой каньон в Калифорнии и виды Нью-Йорка с верхних точек (церковь Троицы, 1912 год, и др.). Считал, что фотографическая перспектива задаёт композиционный рисунок снимка.
В 1912 году вошёл в авангардистскую группировку британских художников - «вортицистов» (смотри Вортицизм). В 1916 году построил «вортоскоп» - насадку на объектив, составленную из трёх зеркал, при помощи которой снимал абстрактные фотографии, известные как «вортографии» - орнаментальные композиции наподобие калейдоскопических структур. Снятые при помощи этого устройства кристаллы, осколки стекла, куски дерева и даже портреты (например, Э. Паунда, 1917 год) напоминали живопись кубизма. С 1918 года увлекался масонством, жил главным образом в своём доме в Уэльсе.
Сочинения:
A.L. Coburn, photographer: an autobiography / Ed. H. Gernsheim, A. Gernsheim. L., 1966.
Иллюстрации:
А.Л. Коберн. «Вортография № 1». 1917. Архив БРЭ.