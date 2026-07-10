КОБЕНЦЛЬ ИОГАНН ЛЮДВИГ ИОСИФ

Кобенцль (нем. Cobenzl), Иоганн Людвиг Иосиф (21.11.1753, Брюссель — 22.02.1809, Вена) — австрийский государственный деятель, дипломат.

Из древнего дворянского рода. Младший сын австрийского полномочного министра в Австрийских Нидерландах Иоганна Карла Филиппа, графа фон Кобенцль, пользовавшегося расположением императрицы Марии Терезии и канцлера Кауница . Государственную карьеру начал в Галиции под покровительством друга своего отца графа И. Б. А. фон Пергена. Проявил себя способным чиновником и дипломатом. В 1774—1777 — посланник в Копенгагене, в 1777—1779 — в Берлине. Покинул этот пост в результате безуспешных попыток урегулирования конфликта вокруг Баварского наследства. В 1779—1797 — посланник, с 1800 — посол в России. Вел переговоры о заключении в 1781 российско-австрийского союзного договора и его продлении в 1789, подписал новый союзный договор 1792. Пользовался расположением Екатерины II , принимал участие в ее путешествии в Крым (1787). В 1795 способствовал заключению секретной декларации о разделе владений Османской империи между Австрией и Россией, а также присоединению к монархии Габсбургов обширных территорий в ходе третьего раздела Речи Посполитой. С воцарением Павла I и изменением внешнеполитического курса России влияние К. заметно упало. Играл важную роль в организации коалиции против революционной Франции. От имени Австрии подписал Кампоформийский мир (1797). С 1800 — министр иностранных дел и государственный вице-канцлер Австрии. В период Наполеоновских войн пытался оградить Австрию от территориальных потерь и унизительных поражений. В 1801 подписал Люневильский мир , условия которого, благодаря продуманной и дальновидной стратегии К., оказались для Австрии мягче, чем изначально планировал Наполеон I Бонапарт . В 1805 дал согласие на присоединение Австрии к Петербургскому союзному договору между Россией и Великобританией, что привело к созданию 3-й антифранцузской коалиции (см. Антифранцузские коалиции). После поражения австрийских войск под Аустерлицем в 1805 был вынужден подать в отставку. Современники, в частности Жозеф Бонапарт, мадам де Сталь, кардинал Консальви высоко ценили дипломатические таланты К., причисляя его к лучшим дипломатам XVIII в.

Лит.: Петрова М. А. Екатерина II и Иосиф II: формирование российско-австрийского союза. 1780—1790. М., 2011; Bernhardt P. Joseph II and Bavaria: Two Eighteenth Century Attempts at German Unification. The Hague, 1965; Uhrig H. Die Vereinbarkeit von Art. VII des Friedens von Lunéville mit der Reichsverfassung. Nordhausen, 2014.