КОБЕНЦЛЬ (ДЖОВАННИ КОБЕНЦЛ, КОБЕНЦЛ ПРОССЕГГ) ИОГАНН

Кобенцль (Джованни Кобенцл, Кобенцл Проссегг; итал. Giovanni Cobenzl, нем. Kobenzl von Prossegg), Иоганн (1530, Штаньел — 16.08.1594, Регенсбург) — политический деятель XVI в., член Тевтонского ордена .

Представитель знатного каринтийского рода, впервые упомянутого в документе от 7 августа 1209: среди свидетелей передачи герцогом Бернардом Каринтийским поместья Брассов монастырю Св. Павла значится Ульрих Кубенцель.

После обучения в Латинской школе в Любляне К. работал в канцелярии епископа Люблянского, затем был кастнером епископского правления Обербурга (совр. Горни Град). С 1548 по 1552 учился в Вене, Болонье и Риме. С 1558 служил в императорской канцелярии в качестве главы австрийской юридической фирмы. Возвышение начинается с 1560-х. 16 июля 1564 император Фердинанд I пожаловал ему титул барона фон Просегг цу Люег, Ляйтенбург и Моссау. Спустя два года, благодаря протекции императора, К. был принят в Тевтонский орден и стал ландкомтуром Любляны, а затем Граца и Винер-Нойштадта. С 1577 по 1590 возглавлял комменду Леех в Граце. Кроме того, занимал должности приора Тевтонского ордена в Бриксене и коадъютора баллеи Австрии. В Ордене он был доверенным лицом Габсбургов. В 1588 император Рудольф II не только подтвердил дарованный К. ранее титул, но и сделал его имперским.

Одним из важных направлений деятельности К. была дипломатия. В 1571—1573 он был императорским послом в Риме. Кроме того, дважды в этой же должности посещал Москву: с 1575 по 1576 и в 1581, т. е. в годы Ливонской войны, будучи посланником императоров Максимилиана II и Рудольфа II ко двору ИванаIV (Грозного). Именно благодаря этим поездкам он написал сочинение «Relatione delle cose di Moscovia», ставшее результатом его дипломатической поездки в Россию в 1575—1576 и сделавшее его известным. В 1589 «Relatione» было напечатано под вымышленным именем Филиппо Пренештайна в составе «Tesoro politico», популярного в то время сборника дипломатических документов. К. совершил поездку в Москву в 1575 от имени императора Максимилиана II в качестве главы дипломатической делегации для переговоров с царем о будущем короле Польском, в связи со смертью в 1572 последнего представителя династии Ягеллонов . После 1581 К. в разное время управлял различными имперскими округами. В период 1584—1594 в качестве уполномоченного императором лица периодически подписывал так называемый Reichsabschied — документ, подготавливаемый для императора по результатам заседания рейхстага и описывающий его общие результаты. К. был также имперским советником.

Лит.: Mitchell B., Zguta R. The Sixteenth-Century «Account of Muscovy» attributed to Don Felippo Prenestein // Russian History. Vol. 8. № 3 (1981). P. 390—412; Radics P., v. Der kaiserliche Gesandte Johann Khobentzl von Prosseck, des Deutschen Ordens Comthur in Laibach // Blätter aus Krain, 18. März 1864; Rößler H. Cobenzl // Neue Deutsche Biographie. Bd. 3. 1957. S. 297; Uebers-berger H. Österreich und Russland seit dem Ende des 15. Jahrhunderts. Wien–Leipzig, 1906. S. 439—464; Wißgrill F.-K. Schauplatz des landsässigen Nieder-Österreichischen Adels vom Herren- und Ritterstande... Bd. 2. Wien, 1795. S. 95.