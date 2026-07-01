КОБЕЛЕВ ИВАН

Образование и начало карьеры

Иван Кобелев родился в 1739 г. в Анадырске. Отец – казачий офицер. Предположительно, матерью была коренная жительница Чукотки, поскольку К. хорошо знал чукотский язык.

1 ноября 1752 г. К. вступил в казачьи ряды. В 1755 г. он принял участие в сплаве по р. Анадырь к чукотским селениям. Прибывший незадолго до этих событий в Анадырский острог главный командир И.С. Шмалев получил задание провести переговоры с чукотским населением, что и было сделано. Однако успеха поход не принес, и отряд вернулся в Анадырск.

Служба К. в Анадырской крепости продолжалась до ее ликвидации в 1764 г., после чего он получил назначение в Гижигинскую крепость. Здесь его карьера пошла в гору: со 2 января 1771 г. он – казачий пятидесятник, с 29 июня 1775 г. – казачий сотник.

Самостоятельные походы

Первое самостоятельное путешествие К. состоялось в 1779 г. Цель – сбор ясака с чукчей на землях возле Берингова пролива и изучение их традиций. Однако истинная цель похода – разведка ситуации, которая возникла в связи с прибытием неизвестных кораблей к берегам Камчатки (впоследствии выяснилось, что это была экспедиция Дж. Кука). Прибыв на место, К. занялся картографическими работами: составил карту группы островов Гвоздева, прошел по Чукотской земле, совершил плавание между островами в Беринговом проливе, исследовал приливы и отливы между берегами Азии и Северной Америки. Используя его записи и сводную карту открытий третьего кругосветного плавания Дж. Кука, которая была передана экипажем Дж. Кука весной 1779 г. в Петропавловске главному командиру Камчатки М. Бему, М. Татаринов в 1779 г. в Иркутске подготовил еще одну карту, ставшую наряду с картой К. одной из первых русских карт, на которых видны географические открытия Дж. Кука возле Аляски.

В составе новой экспедиции

По возвращении из похода по Чукотке К. служил в Гижигинской крепости. 30 мая 1787 г. он отправился в составе экспедиции И.И. Биллингса к берегам Америки, выполняя обязанности переводчика с чукотского. Попытка экспедиции совершить морское путешествие от устья р. Колымы к Чукотскому полуострову и обогнуть его окончилась неудачей. Но отряд сумел описать берега от Колымы до острова Айон. В 1788 г. экспедиция открыла остров Ионы в Охотском море. Участники экспедиции, среди которых были К. и Н.И. Дауркин, с небольшим отрядом остались в Нижне-Колымске, чтобы затем двинуться на собаках в Гижигинск для встречи с чукчами. И.И. Биллингс приказал им весной 1788 г. на судне «Возобновленный Охотск» направиться из Гижигинска в Охотск. В итоге с 13 апреля 1788 г. по 22 августа 1789 г. К. жил в «Охотской области».

В 1791 г. отряд К. и Н.И. Дауркина по заданию И.И. Биллингса обследовал западный берег п-ова Сьюард (Аляска), куда спустя полтора месяца приехал и И.И. Биллингс. 17 февраля 1792 г. экспедиция завершила свою деятельность и работу и выдвинулась в Санкт-Петербург. В сентябре 1792 г. генерал-губернатор Иркутска направил К. в Санкт-Петербург в Адмиралтейств-коллегию.

29 января 1793 г. указом Екатерины II К. был присвоен чин поручика и медаль. Весила медаль 20 червонцев, на ней был изображен рельефный портрет Екатерины II работы С. Юдина (лицевая сторона) и надпись: «Гижигинской команды сотнику порутчику Ивану Кобелеву в воздаяние заслуг, оказанных им при северо-восточных экспедициях. 1793 года» (оборотная сторона).

В дальнейшем И. Кобелеву было предписано возвратиться домой. Согласно данным В.Г. Богораза-Тана,К. в течение 50 лет исполнял обязанности первого официального переводчика чукотского языка и жил более ста лет. Так, К. встречали в Охотске в 1849 г. На тот момент ему было 110 лет.