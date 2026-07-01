КОББЕН АЛФРЕД

Коббен (англ. Cobban), Алфред (24.05.1901, Лондон — 01.04.1968, Лондон) — английский историк.

Окончил Кембридж, преподавал в университете Ньюкасла-на-Тайне, Университете Чикаго, Гарвардском университете. Профессор Университетского колледжа Лондона (1953). Ранние работы К. посвящены веку Просвещения. После Второй мировой войны К. стал родоначальником так называемого критического направления в изучении Французской революции XVIII в. Он выступил против социального детерминизма и традиционной для классической историографии революции трактовки ее как смены феодального строя капиталистическим. По мнению К., сеньориальный порядок утратил свое значение задолго до революции, а предпринимательская буржуазия была очень малочисленна и сыграла в революции незначительную роль. Напротив, наиболее активной оставалась та часть буржуазии, которая была интегрирована в систему Старого порядка и приходила в упадок. Крестьянское движение также было направлено против коммерциализации деревни, против городов, оно являлось консервативным по целям и последствиям. Аналогичный характер имело и движение санкюлотов, представлявшее собой войну бедных против богатых. Соответственно, К. рассматривал революцию как восстание консервативных элементов общества против распространявшихся капиталистических отношений. Результатом революции стал триумф крупных и мелких землевладельцев, приведший к экономическому отставанию Франции в XIX в. Идеи К. развили во Франции Ф. Фюре, Д. Рише и др.

Соч.: Burke and the Revolt Against the Eighteenth Century. New York, 1929; Rousseau and the Modern State. London, 1934; Dictatorship, its History and Theory. London, 1939; The Causes of the French Revolution: A Course of Reading. London, 1946; The Myth of the French Revolution. London, 1955; In Search of Humanity: The Role of the Enlightenment in Modern History. New York, 1960; The Social Interpretation of the French Revolution. Cambridge, 1964; A History of Modern France. 3 vols. London, 1957—1965; Aspects of the French Revolution. New York, 1968; The Eighteenth Century: Europe in the Age of Enlightenment. New York, 1969.

Лит.: Cavanaugh G. J. The Present State of French Revolutionary Historiography: Alfred Cobban and beyond // French Historical Studies. Vol. 7 № 4 (1972); Адо А. В. Французская буржуазная революция конца XVIII в. и ее современные критики // Новая и новейшая история. 1981. № 3. С. 43—63; Rose R. B. Reinterpreting the French Revolution: Cobban’s ‘Myth’: Thirty Years On // Australian Journal of Politics and History. Vol. 32. № 2 (1986); Чудинов А. В. Размышления англичан о Французской революции: Э. Бёрк, Дж. Макинтош, У. Годвин. М., 1996. Гл. 3; Cox M. R. Furet, Cobban and Marx: The Revision of the ‘Orthodoxy’ Revisited // Historical Reflections / Réflexions Historiques. Vol. 27. № 1 (2001); Меер Е. С. Альфред Коббен как историк французской революции конца XVIII века. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Красноярск, 2010.