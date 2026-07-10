КОББ РИЧАРД ЧАРЛЗ
Кобб (англ. Cobb), Ричард Чарлз (20.05.1917, Фринтон-он-Си — 15.01.1996, Абингдон) — английский историк.
Окончил Оксфорд (1938). Живя в Париже (1946—1955), сблизился с марксистскими историками круга А. Собуля, однако, будучи нонконформистом, сам не принадлежал ни к одной научной школе. Получив отказ в предоставлении французского гражданства, вернулся в Англию. Преподавал в Университете Лидса (1962) и Оксфорде (с 1962). Член Британской академии (1967), профессор (1973). Командор ордена Британской империи (1978), кавалер ордена Почетного легиона (1985). К. считал инструментами историка наблюдение, опыт и сострадание и уподоблял его работу деятельности детектива. Активно занимался микроисторией и историей повседневности. Широко использовал архивные документы, но испытывая недоверие к любой методологии, избегал обобщений, К. исследовал деятельность «маленьких людей», зачастую маргиналов, ставших современниками исторических событий, их окружение, социальные практики, ритм жизни. Изучая Французскую революцию XVIII в., К. считал ее движущей силой не народные массы, а относительно тонкий слой политических активистов, навязывавших свою волю остальным. К. стремился показать разнообразие своих героев, подчеркивал роль случайности в противовес историческому детерминизму, анализировал взаимное неприятие горожан и сельских жителей, влияние на поведение людей особенностей городской среды — культуры, архитектуры, топографии.
Соч.: Les armées révolutionnaires. Instrument de la Terreur dans les départements. Avril 1793 — Floréal An II. 2 vol. Paris–La Haye, 1961—1963; Terreur et subsistances 1793—1795. Paris, 1965; A Second Identity. Essays on France and French History. Oxford, 1969; The Police and the People. French Popular Protest, 1789—1820. Oxford, 1970; Reactions to the French Revolution. Oxford, 1972; Paris and its Provinces, 1792—1802. Oxford, 1975; Death in Paris: the Records of the Basse-Geôle de la Seine, October 1795 — September 1801, Vendémiaire Year IV — Fructidor Year IX. Oxford–New York, 1978; French and Germans, Germans and French: a Personal Interpretation of France under Two Occupations 1914—1918/1940—1944. Hanover–London, 1983; The End of the Line. A Memoir. London, 1997; My Dear Hugh. Letters from Richard Cobb to Hugh Trevor-Roper and Others. London, 2011.
Лит.: Prince H. Richard Cobb: On Intimate Terms with the Past // Journal of Historical Geography. Vol. 5. № 3 (1979). P. 327—336; Далин В. М. Пути и перепутья Ричарда Кобба // Далин В. М. Историки Франции XIX—XX веков. М., 1981. С. 129—150; Гордон А. В. Великая французская революция в советской историографии. М., 2009. Гл. 5; Cuttica C. Anti-methodology par Excellence: Richard Cobb (1917—96) and History-Writing // European Review of History: Revue européenne d’histoire. Vol. 21. № 1 (2014). P. 91—110.