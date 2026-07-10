КОББ РИЧАРД ЧАРЛЗ

Кобб (англ. Cobb), Ричард Чарлз (20.05.1917, Фринтон-он-Си — 15.01.1996, Абингдон) — английский историк.

Окончил Оксфорд (1938). Живя в Париже (1946—1955), сблизился с марксистскими историками круга А. Собуля , однако, будучи нонконформистом, сам не принадлежал ни к одной научной школе. Получив отказ в предоставлении французского гражданства, вернулся в Англию. Преподавал в Университете Лидса (1962) и Оксфорде (с 1962). Член Британской академии (1967), профессор (1973). Командор ордена Британской империи (1978), кавалер ордена Почетного легиона (1985). К. считал инструментами историка наблюдение, опыт и сострадание и уподоблял его работу деятельности детектива. Активно занимался микроисторией и историей повседневности. Широко использовал архивные документы, но испытывая недоверие к любой методологии, избегал обобщений, К. исследовал деятельность «маленьких людей», зачастую маргиналов, ставших современниками исторических событий, их окружение, социальные практики, ритм жизни. Изучая Французскую революцию XVIII в ., К. считал ее движущей силой не народные массы, а относительно тонкий слой политических активистов, навязывавших свою волю остальным. К. стремился показать разнообразие своих героев, подчеркивал роль случайности в противовес историческому детерминизму, анализировал взаимное неприятие горожан и сельских жителей, влияние на поведение людей особенностей городской среды — культуры, архитектуры, топографии.

Соч.: Les armées révolutionnaires. Instrument de la Terreur dans les départements. Avril 1793 — Floréal An II. 2 vol. Paris–La Haye, 1961—1963; Terreur et subsistances 1793—1795. Paris, 1965; A Second Identity. Essays on France and French History. Oxford, 1969; The Police and the People. French Popular Protest, 1789—1820. Oxford, 1970; Reactions to the French Revolution. Oxford, 1972; Paris and its Provinces, 1792—1802. Oxford, 1975; Death in Paris: the Records of the Basse-Geôle de la Seine, October 1795 — September 1801, Vendémiaire Year IV — Fructidor Year IX. Oxford–New York, 1978; French and Germans, Germans and French: a Personal Interpretation of France under Two Occupations 1914—1918/1940—1944. Hanover–London, 1983; The End of the Line. A Memoir. London, 1997; My Dear Hugh. Letters from Richard Cobb to Hugh Trevor-Roper and Others. London, 2011.

Лит.: Prince H. Richard Cobb: On Intimate Terms with the Past // Journal of Historical Geography. Vol. 5. № 3 (1979). P. 327—336; Далин В. М. Пути и перепутья Ричарда Кобба // Далин В. М. Историки Франции XIX—XX веков. М., 1981. С. 129—150; Гордон А. В. Великая французская революция в советской историографии. М., 2009. Гл. 5; Cuttica C. Anti-methodology par Excellence: Richard Cobb (1917—96) and History-Writing // European Review of History: Revue européenne d’histoire. Vol. 21. № 1 (2014). P. 91—110.