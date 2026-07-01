КОББ ДЖОН БОСУЭЛЛ
КОББ (Cobb) ДЖОН БОСУЭЛЛ - американский протестантский богослов, один из создателей «теологии процесса».
Родился в семье миссионеров-методистов в Японии, в 1940 году переехал с родителями в США. В 1944-1947 годах находился на военной службе. В 1949 году окончил богословский факультет Чикагского университета, в 1952 году защитил докторскую диссертацию. В 1953-1958 годах преподавал богословие в университете Эмори (Атланта), в 1958-1990 годах профессор Клэрмонтской школы богословия (штат Калифорния).
Развивая идеи своего учителя Ч. Хартшорна (1897-2000 годы), Кобб в работах 1960-1970-х годов попытался сформулировать новую «естественную теологию», основанную на приложении к христианству философии А. Н. Уайтхеда. Отвергая характерное для классического теизма понимание вневременного, неизменного и статичного Бога как причины всех событий, не могущих никак на Него воздействовать, Кобб предложил взамен «диполярную» концепцию Бога, основанную на различии между «абстрактным существованием» и «конкретной актуальностью».
В ней принимается идея о том, что Бог вечен, неизменен и является причиной всего сущего, однако лишь со ссылкой на Его абстрактное существование. Но поскольку Бог предоставляет Вселенной реальную, хотя и ограниченную свободу, то Он подвергается воздействию со стороны творения и находится в процессе постоянного творческого становления. Взаимоотношения Бога и мира, таким образом, сравниваются с отношениями между сознанием и телом.
Для распространения этой концепции, получившей название «теология процесса», Кобб совместно с Д.Р. Гриффином в 1973 году основал в Клэрмонте Центр исследований процессов (Center for Process Studies). Среди сочинений Кобба важное место занимают работы, посвящённые межрелигиозному диалогу, а также проблемам экологии и защиты окружающей среды.
Сочинения:
Living options in Protestant theology: a survey of methods. Phil., 1962;
A Christian natural theology: based on the thought of A. N. Whitehead. Phil., 1965;
Process theology: an introductory exposition. Phil., 1976 (with D. R. Gríffin);
Beyond dialogue: toward a mutual transformation of Christianity and Buddhism. Phil., 1982;
For the common good: redirecting the economy toward community, the environment, and a sustainable future. Boston, 1989 (with H. E. Daly).