КОББ ДЖОН БОСУЭЛЛ

КОББ (Cobb) ДЖОН БОСУЭЛЛ - американский про­тес­тант­ский бо­го­слов, один из соз­да­те­лей «тео­ло­гии про­цес­са».

Ро­дил­ся в се­мье мис­сио­не­ров -ме­то­ди­стов в Япо­нии, в 1940 году пе­ре­ехал с ро­ди­те­ля­ми в США . В 1944-1947 годах на­хо­дил­ся на во­енной служ­бе. В 1949 году окон­чил бо­го­слов­ский факультет Чи­каг­ско­го университета, в 1952 году за­щи­тил док­тор­скую дис­сер­та­цию. В 1953-1958 годах пре­по­да­вал бо­го­сло­вие в университете Эмо­ри (Ат­лан­та), в 1958-1990 годах профессор Клэр­монт­ской шко­лы бо­го­сло­вия (штат Ка­ли­фор­ния).

Раз­ви­вая идеи сво­его учи­те­ля Ч. Харт­шор­на (1897-2000 годы), Кобб в ра­бо­тах 1960-1970-х годов по­пы­тал­ся сфор­му­ли­ро­вать но­вую «ес­те­ст­вен­ную тео­ло­гию», ос­но­ван­ную на при­ло­же­нии к хри­сти­ан­ст­ву фи­ло­со­фии А. Н. Уайт­хе­да. От­вер­гая ха­рак­тер­ное для клас­сического те­из­ма по­ни­ма­ние вне­вре­мен­но­го, не­из­мен­но­го и ста­тич­но­го Бо­га как при­чи­ны всех со­бы­тий, не мо­гу­щих ни­как на Не­го воз­дей­ст­во­вать, Кобб пред­ло­жил вза­мен «ди­по­ляр­ную» кон­цеп­цию Бо­га, ос­но­ван­ную на раз­ли­чии ме­ж­ду «аб­ст­ракт­ным су­ще­ст­во­ва­ни­ем» и «кон­крет­ной ак­ту­аль­но­стью».

В ней при­ни­ма­ет­ся идея о том, что Бог ве­чен, не­из­ме­нен и яв­ля­ет­ся при­чи­ной все­го су­ще­го, од­на­ко лишь со ссыл­кой на Его аб­ст­ракт­ное су­ще­ст­во­ва­ние. Но по­сколь­ку Бог пре­дос­тав­ля­ет Все­лен­ной ре­аль­ную, хо­тя и ог­ра­ни­чен­ную сво­бо­ду, то Он под­вер­га­ет­ся воз­дей­ст­вию со сто­ро­ны тво­ре­ния и на­хо­дит­ся в про­цес­се по­сто­ян­но­го творческого ста­нов­ле­ния. Взаи­мо­от­но­ше­ния Бо­га и ми­ра, таким образом, срав­ни­ва­ют­ся с от­но­ше­ния­ми ме­ж­ду соз­на­ни­ем и те­лом.

Для рас­про­стра­не­ния этой кон­цеп­ции, по­лу­чив­шей название «тео­ло­гия про­цес­са», Кобб совместно с Д.Р. Гриф­фи­ном в 1973 году ос­но­вал в Клэр­мон­те Центр ис­сле­до­ва­ний про­цес­сов (Center for Process Studies). Сре­ди со­чи­не­ний Кобба важ­ное ме­сто за­ни­ма­ют ра­бо­ты, по­свя­щён­ные меж­ре­ли­ги­оз­но­му диа­ло­гу, а так­же про­бле­мам эко­ло­гии и за­щи­ты ок­ру­жаю­щей сре­ды.

Сочинения:

Living options in Protestant theology: a sur­vey of methods. Phil., 1962;

A Christian na­tural theology: based on the thought of A. N. Whitehead. Phil., 1965;

Process theology: an in­troductory exposition. Phil., 1976 (with D. R. Gríffin);

Beyond dialogue: toward a mutual transformation of Christianity and Buddhism. Phil., 1982;

For the common good: redirecting the economy toward community, the environ­ment, and a sustainable future. Boston, 1989 (with H. E. Daly).