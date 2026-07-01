КОБАЯСИ ИССА

КОБАЯСИ ИССА (псевдоним; другой псевдоним Ята­ро; настоящее имя Ко­бая­си Но­бую­ки) - японский поэт.

Мас­тер трёх­сти­ший хай­ку; пи­сал так­же в про­за­ическом жан­ре хай­бун. Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье, ра­но по­те­рял мать. В 14 лет был от­прав­лен от­цом в Эдо (То­кио) на за­ра­бот­ки, где обу­чал­ся у из­вест­ных по­этов ис­кус­ст­ву со­став­ле­ния хай­ку. Мно­го лет про­вёл в бед­но­сти, был бро­дя­чим мо­на­хом, под ко­нец жиз­ни вер­нул­ся в род­ную де­рев­ню.

Ли­рические днев­ни­ки Кобаяси, со­стоя­щие из хай­ку и про­за­ических фраг­мен­тов [«Седь­мой днев­ник» («Си­ти­бан ник­ки»), «Моя вес­на» («Ора-га ха­ру»), «Днев­ник смер­ти мое­го от­ца» («Ти­ти-но сю­эн ник­ки») и др.], от­ли­ча­ют­ся про­сто­той сти­ля, ис­поль­зо­ва­ни­ем диа­лек­тиз­мов и про­сто­ре­чия, бе­зы­скус­но­стью об­ра­зов, юмо­ри­стическим от­но­ше­ни­ем к жиз­ни. Кобаяси ис­пы­тал влия­ние Ба­сё.

По­эзия Кобаяси, при­над­ле­жав­ше­го к буд­ди­ст­ской шко­ле Дзё­до-син­сю, про­ник­ну­та буд­дий­ским ми­ро­ощу­ще­ни­ем. Мо­ти­вы его трёх­сти­шия «Ти­хо-ти­хо пол­зи, улит­ка, по скло­ну Фуд­зи» ис­поль­зо­ва­ны в по­вес­тях «Зуи» Дж. Сэ­линд­же­ра и «Улит­ка на скло­не» А.Н . и Б.Н. Стру­гац­ких.

Сочинения:

Япон­ские трех­сти­шия. Хок­ку / Пер. В. Мар­ко­вой. М., 1980. С. 219–234;

Сти­хи и про­за / Пер., пре­дисл. и ком­мент. Т. Л. Со­ко­ло­вой-Де­лю­си­ной. 2-е изд. СПб., 1998.