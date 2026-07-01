КОБАЯСИ ИССА
КОБАЯСИ ИССА (псевдоним; другой псевдоним Ятаро; настоящее имя Кобаяси Нобуюки) - японский поэт.
Мастер трёхстиший хайку; писал также в прозаическом жанре хайбун. Родился в крестьянской семье, рано потерял мать. В 14 лет был отправлен отцом в Эдо (Токио) на заработки, где обучался у известных поэтов искусству составления хайку. Много лет провёл в бедности, был бродячим монахом, под конец жизни вернулся в родную деревню.
Лирические дневники Кобаяси, состоящие из хайку и прозаических фрагментов [«Седьмой дневник» («Ситибан никки»), «Моя весна» («Ора-га хару»), «Дневник смерти моего отца» («Тити-но сюэн никки») и др.], отличаются простотой стиля, использованием диалектизмов и просторечия, безыскусностью образов, юмористическим отношением к жизни. Кобаяси испытал влияние Басё.
Поэзия Кобаяси, принадлежавшего к буддистской школе Дзёдо-синсю, проникнута буддийским мироощущением. Мотивы его трёхстишия «Тихо-тихо ползи, улитка, по склону Фудзи» использованы в повестях «Зуи» Дж. Сэлинджера и «Улитка на склоне» А.Н. и Б.Н. Стругацких.
Сочинения:
Японские трехстишия. Хокку / Пер. В. Марковой. М., 1980. С. 219–234;
Стихи и проза / Пер., предисл. и коммент. Т. Л. Соколовой-Делюсиной. 2-е изд. СПб., 1998.