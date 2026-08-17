КНЯЗЬЯ УДЕЛЬНЫЕ

КНЯЗЬЯ УДЕЛЬНЫЕ - гла­вы вас­саль­но-род­ст­вен­ных государственных об­ра­зо­ва­ний (уде­лов) в со­ста­ве кня­жеств Северо-Восточной Ру­си (XIV-XV века), в Русском государстве (конец XV - конец XVI века) и Великом княжестве Ли­тов­ском (ВКЛ) (XIV - середина XVI века).

Про­ис­хо­ди­ли из ди­на­стий Рю­ри­ко­ви­чей и Ге­ди­ми­но­ви­чей, яв­ля­лись кров­ны­ми род­ст­вен­ни­ка­ми по муж­ской ли­нии ве­ли­ких или «столь­ных» кня­зей. В ис­то­рио­гра­фии к князьям удельным по­рой от­но­сят вла­де­тель­ных кня­зей, млад­ших род­ст­вен­ни­ков ста­рей­ших кня­зей в кня­же­ст­вах и зем­лях Древ­ней Ру­си XII-XIII веков Од­на­ко в ис­точ­ни­ках тер­мин «князья удельные» из­вес­тен толь­ко со 2-й четверти XV века (тер­мин «удел» - с середины XIV века) и до XVI века встре­ча­ет­ся ред­ко.

В Северо-Восточной Ру­си князья удельные за­ня­ли важ­ное ме­сто в со­ци­аль­ных и государственно-по­ли­тических струк­ту­рах в 1-й половине XIV века, ко­гда с санк­ции ха­нов Зо­ло­той Ор­ды офор­ми­лись гра­ни­цы кня­жеств в рам­ках великого кня­же­ния Вла­ди­мир­ско­го (с соб­ст­вен­но зем­ля­ми Вла­ди­мир­ско­го ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва), а так­же со­сед­них с ним великих кня­жеств - Ря­зан­ско­го, Смо­лен­ско­го, Чер­ни­гов­ско­го (Брян­ско­го). В сис­те­ме Вла­ди­мир­ско­го великого кня­же­ния в XIV веке (до 1389 года) князья удельные су­ще­ст­во­ва­ли прак­ти­че­ски во всех кня­же­ст­вах - Мо­с­ков­ском, Твер­ском, Ни­же­го­род­ском, Яро­слав­ском, Рос­тов­ском, Ста­ро­дуб­ском (центр - Ста­ро­дуб на Клязь­ме) и, ско­рее все­го, Бе­ло­зер­ском. В конце XIV - XV веках князья удельные су­ще­ст­во­ва­ли в Московском великом княжестве , а так­же в кня­же­ст­вах, со­хра­нив­ших са­мо­сто­ятельный ста­тус. В Ря­зан­ском княжестве князья удельные из­вест­ны в середины XIV века и в конце XV - начале XVI веках, в Чер­ни­гов­ском и Смо­лен­ском - в XIV веке. Во внутренней ие­рар­хии от­дель­ных кня­же­ских вет­вей Рю­ри­ко­ви­чей князья удельные по ста­ту­су бы­ли ни­же пра­вя­щих кня­зей (ве­ли­ких, «столь­ных», «ста­рей­ших») и, на­чи­ная с по­след­них де­ся­ти­ле­тий XIV века, вы­ше кня­зей слу­жи­лых.

По­ло­же­ние, вла­де­ния кязей удельных, их взаи­мо­от­но­ше­ния с пра­ви­те­ля­ми ве­ли­ких или «столь­ных» кня­жеств и, со­от­вет­ст­вен­но, стар­ши­ми пред­ста­ви­те­ля­ми дан­ных кня­же­ских вет­вей Рю­ри­ко­ви­чей оп­ре­деля­лись за­ве­ща­тель­ны­ми рас­по­ря­же­ния­ми «сто­льных» кня­зей в 1-й половине - середине XIV века (в Тве­ри - князя Ми­хаи­ла Яро­сла­ви­ча, в Мо­ск­ве - князя Ива­на I Да­ни­ло­ви­ча Ка­ли­ты), впо­след­ст­вии - ду­хов­ны­ми гра­мо­та­ми ве­ли­ких или «столь­ных» кня­зей в ка­ж­дом по­ко­ле­нии, а так­же за­ве­ща­ния­ми стар­ших кня­зей в ро­до­вых ли­ни­ях князей удельных. Ду­хов­ные гра­мо­ты пря­мо или кос­вен­но под­твер­жда­лись ха­на­ми Зо­ло­той Ор­ды (позд­нее - Боль­шой Ор­ды) и до­го­во­ра­ми пра­вя­щих кня­зей с князьями удельными, обыч­но с вне­се­ни­ем до­пол­не­ний и де­та­ли­за­ци­ей многих ста­тей. Эти ус­та­нов­ле­ния по пре­иму­ще­ст­ву со­от­вет­ст­во­ва­ли тра­диционным нор­мам ро­до­во­го пра­ва и по­ряд­ку на­сле­до­ва­ния вла­ст­но­го ста­ту­са, зе­мель­ной соб­ст­вен­но­сти и иму­ще­ст­ва, при­ня­тым в кня­же­ских до­мах.

В прин­ци­пе князья удельные не име­ли пра­ва на са­мо­сто­ятельные взаи­мо­от­но­ше­ния с ха­на­ми Ор­ды. Ис­клю­че­ния составляли слу­чаи откры­той борь­бы князей удельных с пред­ста­ви­те­ля­ми пра­вя­щей (стар­шей) ли­нии за вер­хов­ную власть в кня­же­ст­ве или за пре­вра­ще­ние уде­ла в са­мо­сто­ятельное кня­же­ние (в Твер­ском кня­же­ст­ве в середине XIV века и в 1400-1413 годах; в Ни­же­го­род­ском кня­же­ст­ве в 1-й половине 1360-х годов, но осо­бен­но в 1383-1392 годах; в Мо­с­ков­ском - в хо­де Мо­с­ков­ской усо­би­цы 1425-1453 годов). Это со­пер­ни­че­ст­во, со­про­во­ж­дав­шее­ся об­ра­ще­ния­ми в Ор­ду, про­во­ци­ро­ва­лось как внеш­ни­ми фак­то­ра­ми («рус­ской» по­ли­ти­кой ха­нов и ме­рой ус­той­чи­во­сти их вла­сти в Ор­де в середине XIV - середине XV веков; за­вое­вательной по­ли­ти­кой ВКЛ в от­но­ше­нии Северо-Восточной Ру­си во 2-й половине XIV - 1-й тре­ти XV веков), так и внут­рен­ни­ми фак­то­ра­ми, а так­же про­ти­во­ре­чия­ми двух сис­тем на­сле­до­ва­ния вла­ст­но­го ста­ту­са - по­ко­лен­но-ле­ст­вич­ной или по пря­мой нис­хо­дя­щей муж­ской ли­нии. С 1430-х годов в до­го­во­рах московских ве­ли­ких кня­зей с князями удельными Московского великого княжества за­пре­ща­лись лю­бые сно­ше­ния по­след­них с Ор­дой (ана­ло­гич­ная до­ку­мен­та­ция других кня­жеств не со­хра­ни­лась, за ис­клю­че­ни­ем до­го­во­ра великого князя ря­зан­ско­го Ива­на Ва­силь­е­ви­ча со сво­им бра­том Фё­до­ром Ва­силь­е­ви­чем Трет­ным в 1496 году). В сфе­ре от­но­ше­ний са­мо­сто­ятельных кня­жеств Северо-Восточной Ру­си друг с дру­гом, а так­же с ВКЛ. Князья удельные вы­сту­пали субъ­ек­та­ми до­го­вор­ных («ме­ж­ду­на­род­ных») от­но­ше­ний, при­чём толь­ко в ро­ли млад­ших парт­нё­ров и со­при­сяж­ни­ков пра­вя­щих кня­зей, их «мо­лод­шей и мень­шой бра­тьи».

В от­но­ше­ни­ях князей удельных с пра­вя­щи­ми князь­я­ми на пер­вый план вы­сту­па­ли вас­саль­ные обя­за­тель­ст­ва: князья удельные обя­зы­ва­лись быть «за­один» с гла­вой ве­ли­ко­го или «столь­но­го» кня­же­ст­ва «вез­де и во всем» (в том числе на лю­бо­го «не­дру­га»), блюс­ти его ин­те­ре­сы и не зло­умышлять про­тив не­го, не за­клю­чать дого­во­ров ни с кем, кро­ме др. Князья удельные то­го же ве­ли­ко­го или са­мо­сто­ятельные кня­же­ст­ва, не пре­тен­до­вать на зем­ли ве­ли­ко­го или «столь­но­го» кня­зя, под его ко­ман­дой лич­но уча­ст­во­вать в во­енных дей­ст­ви­ях во гла­ве сво­их войск или же на­прав­лять сво­их вое­вод под ко­ман­ду ве­ли­ко­кня­же­ских вое­вод. В середине XIV - XV веках князья удельные по рас­по­ря­же­ни­ям пра­вя­щих кня­зей не­ред­ко воз­глав­ля­ли важ­ные во­енные по­хо­ды (князья удельные Московского великого княжества в 1380-1425, 1437, 1446-1449, 1469, 1472 годах и др.). В осо­бых об­стоя­тель­ст­вах князья удельные Московского великого княжества не раз в конце XIV - 2-й тре­ти XV веков на­прав­ля­лись специальными пред­ста­ви­те­ля­ми великих кня­зей в Нов­го­род и Псков.

В свою оче­редь, гла­вы ве­ли­ких или «столь­ных» кня­жеств бра­ли на се­бя обя­за­тель­ст­ва вклю­чать князей удельных, учи­ты­вая об­щие (ро­до­вые) и ин­ди­ви­ду­аль­ные ин­те­ре­сы князей удельных, в за­клю­чае­мые до­го­во­ры, «дер­жать» их «в брат­ст­ве, люб­ви, чес­ти и без оби­ды», «пе­ча­ло­вать­ся» о них, их на­след­ни­ках и вот­чи­нах. Эти и другие ста­тьи до­го­во­ров ме­ж­ду ве­ли­ки­ми или «столь­ны­ми» князь­я­ми и князьями удельными со­об­ща­ли их вас­са­ли­те­ту чер­ты сою­за, га­ран­ти­ро­ва­ли вла­дельческие пра­ва князей удельных на их кня­же­ния, ко­то­рые, как пра­ви­ло, со­стоя­ли из: 1) ис­ход­ной тер­ри­то­рии уде­ла, в нор­ме по­сто­ян­но со­хра­няв­шей­ся за той или иной ро­до­вой ли­ни­ей князей удельных (сер­пу­хов­ско-бо­ров­ские князья удельные удер­жи­ва­ли её бо­лее 100 лет; ве­рей­ско-бе­ло­зер­ские князья удельные - бо­лее 80 лет; ка­шин­ские князья удельные 1-й ли­нии - бо­лее 60 лет в XIV веке); 2) до­пол­ни­тель­ных, не­ред­ко ме­няв­ших­ся на про­тя­же­нии жиз­ни князей удельных, по­жа­ло­ва­ний зе­мель и го­ро­дов «в вот­чи­ну и в удел» князей удельных ве­ли­ки­ми или «столь­ны­ми» князь­я­ми, по­рой весь­ма зна­чи­тель­ных (как пра­ви­ло, из чис­ла вновь при­об­ре­тён­ных тер­ри­то­рий или вы­мо­роч­ных уде­лов в том же кня­же­нии); 3) со­вме­ст­ных вла­де­ний князей удельных с ве­ли­ки­ми или «столь­ны­ми» князь­я­ми, а так­же с другими князьями удельными (до­ли в сто­ли­це кня­же­ст­ва, сё­ла и другой ме­ст­но­сти в её ок­ру­ге, по­лу­че­ние фис­каль­ных сбо­ров, та­мо­жен­ных по­шлин и до­хо­дов от административно-су­деб­ной дея­тель­но­сти).

Князья удельные об­ла­да­ли всей пол­но­той прав в от­но­ше­нии сво­их уде­лов и на­се­ле­ния, за тре­мя ис­клю­че­ния­ми. Раз­мер да­ни в Ор­ду и со­пут­ст­вую­щих по­бо­ров оп­ре­де­лял­ся Ор­дой, а про­це­ду­ра и ре­гу­ляр­ность их сбо­ра и вы­плат - до­го­во­ра­ми князей удельных с ве­ли­ки­ми или «столь­ны­ми» князь­я­ми. Пра­ва соб­ст­вен­но­сти князей удельных ог­ра­ни­чи­ва­лись вер­хов­ны­ми пра­ва­ми гла­вы кня­же­ст­ва (осо­бен­но в от­но­ше­нии его же по­жа­ло­ва­ний); вы­мо­роч­ные уде­лы ос­та­ва­лись в том же кня­же­нии и по­сту­па­ли в рас­по­ря­же­ние ве­ли­ко­го или «столь­но­го» кня­зя. Пре­вра­ще­ния уде­лов в са­мо­сто­ятельные государственные об­ра­зо­ва­ния бы­ли очень ред­ки: например, Мо­лож­ское кня­же­ст­во вы­чле­ни­лось из Яро­слав­ско­го княжества, Прон­ское кня­же­ст­во - из Ря­зан­ско­го княжества. Князья удельные обя­зы­ва­лись так­же «дер­жать как сво­их» бо­яр и слуг воль­ных, со­сто­яв­ших в слу­жеб­но-вас­саль­ных свя­зях с ве­ли­ки­ми или «столь­ны­ми» князь­я­ми, но имев­ших вот­чи­ны и вла­дель­че­скую «осед­лость» в уде­лах. Князья удельные «от­пус­ка­ли» на кня­же­ние обыч­но в воз­рас­те 15-20 лет. При этом, со­глас­но за­ве­ща­нию от­ца, князьями удельными фор­маль­но счи­та­лись де­ти и от­ро­ки фак­ти­че­ски лю­бо­го воз­рас­та. В ря­де слу­ча­ев об­ра­зо­ва­ние уде­лов князей удельных про­ис­хо­ди­ло ещё при жиз­ни от­ца. В боль­шин­ст­ве кня­жеств уде­лы бы­ли ком­пакт­ны­ми, в Московском великом княжестве с конца XIV века вла­де­ния князей удельных со­стоя­ли из двух, трёх (а по­рой и бо­лее) не со­сед­ст­вую­щих тер­ри­то­рий.

Князья удельные яв­ля­лись выс­шей административно-су­деб­ной ин­стан­ци­ей для под­вла­ст­но­го им на­се­ле­ния. Дво­ры князей удельных (смотри так­же Го­су­да­рев двор) вклю­ча­ли в XIV-XV веках основную мас­су их вас­са­лов - слу­жи­лых бо­яр и слуг воль­ных (главным образом зем­ле­вла­дель­цев из их уде­лов), обя­зан­ных во­енной служ­бой сво­им князь­ям. К уча­стию в во­енных дей­ст­ви­ях при­вле­ка­лись так­же «служ­ние лю­ди» князья удельные низ­ших ран­гов. При князьях удельных су­ще­ст­во­ва­ли собств. Бо­яр­ские ду­мы, в ко­то­рые вхо­ди­ли пред­ста­ви­те­ли ме­ст­ных ро­до­ви­тых бо­яр­ских кла­нов, за­ни­мав­ших главные пут­но-двор­цо­вые долж­но­сти в уде­лах (смотри Двор­цы, Дум­ные чи­ны, Путь). Административно-су­деб­ное управ­ле­ние на мес­тах осу­ще­ст­в­ля­ли на­ме­ст­ни­ки и во­лос­те­ли, по­лу­чав­шие корм­ле­ния от князей удельных. При гос­под­стве в XIV-XV веках вас­саль­но-лен­ных свя­зей уве­ли­че­ние ко­ли­че­ст­ва князей удельных спо­соб­ст­во­ва­ло то­му, что чис­лен­ность при­ви­ле­ги­рованных сло­ёв об­ще­ст­ва за­мет­но вы­рос­ла, их зем­ле­вла­де­ние (вот­чин­ное и ус­лов­ное) рас­ши­ри­лось, ин­сти­тут кня­же­ской вла­сти раз­ви­вал­ся и под­верг­ся уни­фи­ка­ции, а про­цес­сы внутренней ко­ло­ни­за­ции уде­лов в це­лом (но пре­ж­де все­го лич­ных до­ме­нов князей удельных) со­про­во­ж­да­лись эко­но­мическим подъ­ё­мом. Во вла­де­ни­ях князей удельных шла кон­со­ли­да­ция ме­ст­ных эли­тар­ных групп, го­ро­жан, воз­ни­ка­ли и ук­ре­п­ля­лись ме­ст­ные цер­ков­ные кор­по­ра­ции (ран­няя ис­то­рия Трои­це- Сер­гие­ва, Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ско­го, Ио­си­фо-Во­ло­ко­лам­ско­го, Паф­нуть­е­во-Бо­ров­ско­го и многих других мо­на­сты­рей бы­ла тес­но свя­за­на с князьями удельными из московских Рю­ри­ко­ви­чей), на этой ос­но­ве про­ис­хо­дил куль­тур­ный подъ­ём, свя­зан­ный с ро­ж­де­ни­ем но­вых книж­ных цен­тров вне сто­лич­ных го­ро­дов, ме­ст­ных школ ико­но­пи­си и т.п.

В по­ли­тическом пла­не князья удельные в XIV веке при всех внутренних про­ти­во­ре­чи­ях в це­лом ук­ре­п­ля­ли во­енный по­тен­ци­ал и в оп­ре­де­лён­ной ме­ре га­ран­ти­ро­ва­ли ста­биль­ность ди­на­стий ве­ли­ких и са­мо­сто­ятельных кня­жеств. Си­туа­ция из­ме­ни­лась в 1-й половине XV века. Во­енно-по­ли­тическая борь­ба в Тве­ри в 1400-1405, 1410-1413 и в 1425 годах при­ве­ла к рез­ко­му су­же­нию по­ли­тического зна­че­ния ме­ст­ных князей удельных и ук­ре­п­ле­нию вла­сти великого князя твер­ско­го Бо­ри­са Алек­сан­д­ро­ви­ча. Ито­гом Московской усо­би­цы 1425-1453 годов ста­ла на­силь­ст­вен­ная ли­к­ви­да­ция великим князем мо­с­ков­ским Ва­си­ли­ем II Ва­силь­е­ви­чем Тём­ным ме­ст­ных уде­лов, в том числе при­над­ле­жав­ших его по­ли­тическим сто­рон­ни­кам. При этом со­ци­аль­ная роль уде­лов как ин­сти­ту­та, ре­гу­ли­ро­вав­ше­го от­но­ше­ния се­мьи пра­вя­ще­го кня­зя, в це­лом со­хра­ня­лась: ду­хов­ная Ва­си­лия II пре­ду­смат­ри­ва­ла вы­де­ле­ние трёх но­вых уде­лов его млад­шим сы­новь­ям и под­твер­жда­ла (с рас­ши­ре­ни­ем) су­ще­ст­во­ва­ние уде­ла вто­ро­го по стар­шин­ст­ву сы­на Юрия Ва­силь­е­ви­ча. По­след­ний от­кры­тый по­ли­тический кон­фликт в Московском великом княжестве ме­ж­ду князьями удельными и великим кня­зем мо­с­ков­ским про­изо­шёл в 1480 году. В XIV-XV веках на­счи­ты­ва­лось бо­лее 25 князей удельных Твер­ско­го великого кня­же­ст­ва и не­мно­гим ме­нее 25 князей удельных Московского великого княжества. Вдо­вы ве­ли­ких, «столь­ных» кня­зей и князей удельных с их вла­де­ния­ми по ста­ту­су во мно­гом бы­ли близ­ки князьям удельным с их кня­же­ния­ми.

В Русском государстве конца XV - XVI веков су­ще­ст­во­ва­ло все­го 9 князей удельных. Со смер­тью сы­но­вей князя Бо­ри­са Ва­силь­е­ви­ча - во­лоц­ко­го князя Фё­до­ра Бо­ри­со­ви­ча (1513 год) и руз­ско­го князя Ива­на Бо­ри­со­ви­ча (1503 год) - пре­сек­лась ли­ния во­лоц­ко-руз­ских князей удельных. Ещё в 1490-е годы князья удельные пе­ре­ста­ли быть млад­ши­ми парт­нё­ра­ми го­су­да­рей в ме­ж­ду­народных до­го­во­рах. Великий князь мо­с­ков­ский Иван III Ва­силь­е­вич в за­ве­ща­нии 1503 года рез­ко ог­ра­ни­чил пра­ва и до­ли млад­ших сы­но­вей в сто­ли­це и её ок­ру­ге, во­об­ще их пре­ро­га­ти­вы, имев­шие хоть ка­кое-то об­ще­го­су­дар­ст­вен­ное зна­че­ние (за­прет на че­кан­ку де­нег, ог­ра­ни­че­ние су­деб­ных функ­ций князей удельных, пре­ж­де все­го в про­це­ду­ре «смес­ных» су­дов, и т.п.). Трое из че­ты­рёх князей удельных не по­лу­чи­ли раз­ре­ше­ния на брак и умер­ли без­дет­ны­ми (князь Юрий Ива­но­вич - в тюрь­ме по­сле лег­ко по­дав­лен­ной по­пыт­ки в декабре 1533 года ос­по­рить вер­хов­ную власть у ма­ло­лет­не­го пле­мян­ни­ка - Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча). Млад­ший сын Ива­на III, князь Ан­д­рей Ива­но­вич, по­лу­чил за­ве­щан­ный ему удел от стар­ше­го бра­та великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча толь­ко в 29 лет, а раз­ре­ше­ние же­нить­ся - в 43 го­да, по­сле ро­ж­де­ния у са­мо­го великого князя мо­с­ков­ско­го двух сы­но­вей. Ан­д­рей Ива­но­вич умер в тюрь­ме по­сле не­удач­но­го мя­те­жа ле­том 1537 года. Его сын Вла­ди­мир Ан­д­рее­вич по­сле бы­ст­ро про­ва­лив­шей­ся по­пыт­ки в мар­те 1553 года пред­ста­вить его пре­тен­ден­том на трон в дни бо­лез­ни ца­ря, по­сле ря­да опал, сме­ны его уде­ла и дво­ра был от­рав­лен в 1569 году. Ста­тус князя Юрия Ва­силь­е­ви­ча (млад­ше­го боль­но­го бра­та Ива­на IV) как князя удельного в 1547-1548 и 1560-1563 годах был су­губо фор­маль­ным, рав­но как и ца­ре­ви­ча Дмит­рия Ива­но­ви­ча, от­прав­лен­но­го в Уг­лич «на удел» в воз­рас­те 1,5 лет.

Уже в 1-й половине XVI века по­ли­тическое и со­ци­аль­ное зна­че­ние князей удельных рез­ко умень­ши­лось, что бы­ло свя­за­но: с прин­ци­пи­аль­ны­ми пе­ре­ме­на­ми в ста­ту­се московского го­су­да­ря по­сле ли­к­ви­да­ции за­ви­си­мо­сти от Ор­ды (1480 год) и вклю­че­ния Русского государства в ши­ро­кую сис­те­му ме­ж­ду­народных свя­зей; с раз­ви­ти­ем со­слов­ных струк­тур, но­вы­ми тен­ден­ция­ми в ор­га­ни­за­ции центральных и ме­ст­ных ор­га­нов вла­сти, а так­же во­енного де­ла; с из­ме­не­ния­ми в от­но­ше­ни­ях великого князя мо­с­ков­ско­го (с 1547 года - ца­ря) с при­ви­леги­рованными слоя­ми об­ще­ст­ва и об­ще­ст­вом в це­лом (пе­ре­ход к под­дан­ст­ву). Ка­те­го­рия крестьян удельных ещё не­ко­то­рое вре­мя со­хра­ня­лась как тра­диционный пе­ре­жи­ток пред­ше­ст­вую­щей эпо­хи, как ин­сти­тут, от­ра­жав­ший ло­каль­ные осо­бен­но­сти раз­ви­тия не­ко­то­рых ре­гио­нов. При всех ог­ра­ни­че­ни­ях ста­ту­са князей удельных Московского великого княжества (Русского государства) в XV-XVI веках, они в рам­ках сво­ей кня­же­ской вет­ви ни­ко­гда не пре­вра­ща­лись в кня­зей слу­жи­лых, а в ря­де слу­ча­ев в XV веке эмиг­ри­ро­ва­ли, главным образом в ВКЛ.

В ВКЛ князья удельные про­су­ще­ст­во­ва­ли при­мер­но та­кое же вре­мя, как и в Северо-Восточной Ру­си. Ими ста­но­ви­лись млад­шие бра­тья, но главным образом млад­шие сы­но­вья ли­товского князя Ге­ди­ми­на и по­том­ки по­след­них (пре­ж­де все­го сы­но­вья и вну­ки князя Оль­гер­да). Ста­тус князей удельных в ВКЛ в це­лом был ме­нее оп­ре­де­лён­ным, чем в Северо-Восточной Ру­си. На раз­ви­тие ин­сти­ту­та князей удельных серь­ёз­но по­вли­ял ис­ход бит­вы на реке Вор­ск­ла (1399 год), а так­же во­енная борь­ба за ве­ли­ко­кня­же­ский трон в 1430-х годах, ко­гда мно­гие из князей удельных по­гиб­ли. За­клю­че­ние Крев­ской унии 1385 года и при­ня­тие ка­то­ли­че­ст­ва боль­шин­ст­вом чле­нов ди­на­стии Ге­ди­ми­но­ви­чей и ли­товской зна­ти при­ве­ли к не­рав­но­пра­вию пра­во­слав­ных князей удельных и бо­яр­ст­ва на бывших древнерусских зем­лях. Ак­тив­ная борь­ба с Тев­тон­ским ор­де­ном и на­сту­па­тель­ная восточная по­ли­ти­ка ВКЛ во 2-й половине XIV - 1-й тре­ти XV веков тре­бо­ва­ли кон­со­ли­да­ции пра­вя­щих групп. По­ли­тическое зна­че­ние князей удельных зна­чи­тель­но умень­ши­лось при великом князе ли­товском Ви­тов­те (осо­бен­но по­сле 1404 года), главным образом в ре­зуль­та­те пе­ре­строй­ки ме­ст­но­го управ­ле­ния и ли­к­ви­да­ции ря­да уде­лов, а окон­ча­тель­но со­шло на нет в 1470-1480-х годах, в прав­ле­ние великого князя ли­товского и польского ко­ро­ля Ка­зи­ми­ра IV (осо­бен­но по­сле про­ва­ла так называемого за­го­во­ра кня­зей в 1481 году). Во вла­де­ние князей удельных в ВКЛ обыч­но пе­ре­да­ва­лись за­воё­ван­ные или при­сое­ди­нён­ные тер­ри­то­рии бывших древнерусских зе­мель и кня­жеств (Пин­ско­го, Ки­ев­ско­го, Ко­пыль­ско­го и Слуц­ко­го, Труб­чев­ско­го, Бель­ско­го, Мсти­слав­ско­го). Ли­к­ви­да­ции ка­те­го­рии князей удельных в ВКЛ спо­соб­ст­во­ва­ли пе­ре­ме­ны в со­слов­ном и административно-государственном уст­рой­ст­ве при Ви­тов­те, а так­же, в конце XV - 1-й тре­ти XVI веков, ак­тив­ное при­вле­че­ние князей удельных в ве­ли­ко­кня­же­скую ра­ду и на вы­со­кие административные и су­деб­ные долж­но­сти (на­ме­ст­ни­ков и во­е­вод). По­жа­ло­ва­ния им других зе­мель в вот­чи­ну (а не в ка­че­ст­ве уде­лов), вклю­че­ние от­ря­дов, вы­став­ляе­мых князьями удельными, в уни­фи­ци­ро­вав­шую­ся сис­те­му во­енной служ­бы так­же в це­лом ря­де слу­ча­ев спо­соб­ст­во­ва­ли пе­ре­хо­ду князей удельных в ста­тус слу­жи­лых кня­зей.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)