КНЯЖНИН ЯКОВ БОРИСОВИЧ

КНЯЖНИН ЯКОВ БОРИСОВИЧ - Русский дра­ма­тург, по­эт, пе­ре­во­д­чик, член Российской Ака­де­мии (1783 год).

Дво­ря­нин. В 1750-1755 годах учил­ся в гим­на­зии при Пе­тербургской АН. В 1757-1762 годах пе­ре­во­дчик в Кан­це­ля­рии от строе­ний, с 1762 года на во­енной служ­бе. В 1763 году в Санкт-Пе­тер­бур­ге бы­ла по­став­ле­на ме­ло­дра­ма Княжнина «Ор­фей» (с му­зы­кой Ф. То­рел­ли; опубликована в 1781 году; в 1792 году му­зы­ку к ней на­пи­сал Е.И. Фо­мин), в 1767 году (по другим све­де­ни­ям, 1769 год) - тра­ге­дия «Ди­до­на» (опубликована в 1787 году), при­нёс­шая ему литературную из­вест­ность. В 1773 году по об­ви­не­нию в рас­тра­те ка­зён­ных де­нег был ли­шён дво­рян­ст­ва и оп­ре­де­лён в сол­да­ты, в мар­те 1777 года про­щён и вос­ста­нов­лен в пра­вах. С августа 1777 года сек­ре­тарь и бли­жай­ший по­мощ­ник И.И. Бец­ко­го. В 1787 году из­дал со­б­ра­ние сво­их со­чи­не­ний. Надворный советник (1786 год). По не­под­твер­ждён­ным дан­ным, умер по­сле од­но­го из до­про­сов в тай­ной кан­це­ля­рии.

Как ли­те­ра­тор Княжнин яв­лял­ся по­сле­до­ва­те­лем А.П. Су­ма­ро­ко­ва и при­вер­жен­цем прин­ци­пов клас­си­циз­ма . Ве­ду­щий жанр в его твор­че­ст­ве - тра­ге­дия, как пра­ви­ло с по­ли­ти­че­ски зло­бо­днев­ным со­дер­жа­ни­ем. Княжнин час­то от­тал­ки­вал­ся от ев­ропейских об­раз­цов, по­вто­ряя их сю­жет­ные хо­ды и за­им­ст­вуя це­лые сце­ны: в тра­ге­дии «Вла­ди­мир и Яро­полк» (1772 год, опубликована в 1787 году) ис­поль­зо­ван сю­жет «Ан­дро­ма­хи» Ж. Ра­си­на, «Оль­га» (1772 год, опубликована в 1961 году) - воль­ный пе­ре­вод «Ме­ро­пы» Воль­те­ра, «Вла­ди­сан» (поставлен в 1784 году, опубликован в 1787 году) - под­ра­жа­ние той же тра­ге­дии; «Ди­до­на», «Ти­то­во ми­ло­сер­дие» (1777 год, поставлена в 1779 году, опубликована в 1787 году; пер­вая русская музыкальная тра­ге­дия) и «Со­фо­нис­ба» (1787 год, поставлена в 1789 году) на­пи­са­ны в со­стя­за­нии с ев­ропейскими ав­то­рами, об­ра­ба­ты­вав­ши­ми ан­тич­ные сю­же­ты (П. Ме­та­ста­зио и др.). В от­ли­чие от су­ма­ро­ков­ских, тра­ге­дии Княжнина бо­лее эмо­цио­наль­ны, зре­лищ­ны, в них зна­чительное ме­сто от­ве­де­но му­зы­ке: так, «Ти­то­во ми­ло­сер­дие» Княжнин оп­ре­де­лил как тра­ге­дию «с хо­ра­ми и ба­ле­та­ми, к оной при­над­ле­жа­щи­ми» (ав­тор пер­во­на­чаль­ной му­зы­ки не­из­вес­тен; в 1790-е годы му­зы­ку за­но­во со­чи­нил Е.И. Фо­мин). К са­мо­быт­ным тра­ге­ди­ям Княжнина от­но­сят­ся «Росс­лав» (1783 год, опубликована и поставлена в 1784 году) и «Ва­дим Нов­го­род­ский» (1789 год, опубликована в 1793 году), в ко­торых про­яви­лись национально-пат­рио­тические и ти­ра­но­бор­че­ские уст­рем­ле­ния ав­то­ра. В по­след­ней кон­фликт «рес­пуб­ли­кан­ца» Ва­ди­ма и мо­нар­ха Рю­ри­ка ока­зы­ва­ет­ся не­раз­ре­ши­мым, то есть под­лин­но тра­гич­ным. «Ва­дим Нов­го­род­ский» был со­чтён опас­ным ан­ти­мо­нар­хическим со­чи­не­ни­ем (по при­го­во­ру Се­на­та в 1793 году пе­чат­ные эк­зем­п­ля­ры пье­сы бы­ли кон­фи­ско­ва­ны и пуб­лич­но со­жже­ны).

В ко­ме­дио­гра­фии Княжнин тя­го­тел к са­ти­рическому нра­во­уче­нию, об­ли­че­нию по­ро­ков об­ще­ст­ва. Глав­ный объ­ект его на­па­док - раз­вра­щён­ность нра­вов дво­рян­ст­ва: хо­лод­ность к собственному оте­че­ст­ву, ув­ле­че­ние иностранной мо­дой, празд­ность, вет­ре­ность, тще­сла­вие, ра­бо­ле­пие пе­ред власть иму­щи­ми, при­двор­ный фа­во­ри­тизм и др. Наи­бо­лее из­вест­ны сти­хотворные ко­ме­дии Княжнина «Хва­стун» (1784-1785 годы) и «Чу­да­ки» (1790 год; поставлена в 1791 году, опубликована в 1793 году), став­шие клас­сическими об­раз­ца­ми со­от­вет­ст­вен­но ко­ме­дии нра­вов и ко­ме­дии ха­рак­те­ров, и ко­мическая опе­ра «Не­сча­стье от ка­ре­ты» (поставлена в 1779 году, музыка В.А. Паш­ке­ви­ча ). Кро­ме то­го, ему при­над­ле­жат две ко­ме­дии в про­зе («Не­удач­ный при­ми­ри­тель, или Без обе­ду до­мой по­еду», 1787 год; «Тра­ур, или Уте­шен­ная вдо­ва», около 1788 года, поставлена в 1789 году, издана в 1803 году) и ещё че­ты­ре ко­мические опе­ры («Ску­пой», поставлена около 1782 года, музыка Паш­ке­ви­ча, опубликована в 1787 году; «Сби­тен­щик», около 1783 года, поставлена в 1784 году, музыка Ж. Бю­ла­на, опубликована в 1787 году; «Му­жья - же­ни­хи сво­их жён», около 1784 года, поставлена в 1784 году, музыка Бю­ла­на, опубликована в 1803 году; «При­твор­но су­ма­сшед­шая», опубликована в 1787 году, поставлена в 1789 году, музыка Дж. Ас­та­рит­ты).

В ли­ри­ке Княжнин вы­сту­пал про­тив­ни­ком тор­же­ст­вен­ной оды («К кня­ги­не Даш­ко­вой», 1783 год; «От дя­ди сти­хо­твор­ца Риф­мос­кры­па», 1787 год) и апо­ло­ге­том лёг­кой по­эзии («Пись­мо к гг. Д. и А.», 1786 год), куль­ти­ви­ро­вал «яс­ность» сло­га, про­сто­ту и «не­при­твор­ную чув­ст­ви­тель­ность», пред­вос­хи­щая прин­ци­пы сен­ти­мен­та­лиз­ма («Ут­ро», 1779 год; «Стан­сы Бо­гу», 1780 год; «Ве­чер», 1787). Пе­ре­во­ды Княжнина по боль­шей час­ти вы­пол­не­ны бе­лым сти­хом или про­зой и от­но­сят­ся к 1770-м годам: пять тра­ге­дий П. Кор­не­ля («Сид», «Цин­на», «Смерть Пом­пея», «Ро­до­гу­на», «Го­ра­ций»), по­эма «Ген­риа­да» Воль­те­ра, «Из­бие­ние мла­ден­цев» Дж. Ма­ри­но и др.

Сочинения:

Со­чи­не­ния: В 2 т. СПб., 1847–1848;

Избр. про­из­ве­де­ния. Л., 1961; Из­бран­ное. М., 1991;

Ко­ме­дии и ко­ми­че­ские опе­ры. СПб., 2003.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.