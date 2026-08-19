КНЯЖНИН ЯКОВ БОРИСОВИЧ
КНЯЖНИН ЯКОВ БОРИСОВИЧ - Русский драматург, поэт, переводчик, член Российской Академии (1783 год).
Дворянин. В 1750-1755 годах учился в гимназии при Петербургской АН. В 1757-1762 годах переводчик в Канцелярии от строений, с 1762 года на военной службе. В 1763 году в Санкт-Петербурге была поставлена мелодрама Княжнина «Орфей» (с музыкой Ф. Торелли; опубликована в 1781 году; в 1792 году музыку к ней написал Е.И. Фомин), в 1767 году (по другим сведениям, 1769 год) - трагедия «Дидона» (опубликована в 1787 году), принёсшая ему литературную известность. В 1773 году по обвинению в растрате казённых денег был лишён дворянства и определён в солдаты, в марте 1777 года прощён и восстановлен в правах. С августа 1777 года секретарь и ближайший помощник И.И. Бецкого. В 1787 году издал собрание своих сочинений. Надворный советник (1786 год). По неподтверждённым данным, умер после одного из допросов в тайной канцелярии.
Как литератор Княжнин являлся последователем А.П. Сумарокова и приверженцем принципов классицизма. Ведущий жанр в его творчестве - трагедия, как правило с политически злободневным содержанием. Княжнин часто отталкивался от европейских образцов, повторяя их сюжетные ходы и заимствуя целые сцены: в трагедии «Владимир и Ярополк» (1772 год, опубликована в 1787 году) использован сюжет «Андромахи» Ж. Расина, «Ольга» (1772 год, опубликована в 1961 году) - вольный перевод «Меропы» Вольтера, «Владисан» (поставлен в 1784 году, опубликован в 1787 году) - подражание той же трагедии; «Дидона», «Титово милосердие» (1777 год, поставлена в 1779 году, опубликована в 1787 году; первая русская музыкальная трагедия) и «Софонисба» (1787 год, поставлена в 1789 году) написаны в состязании с европейскими авторами, обрабатывавшими античные сюжеты (П. Метастазио и др.). В отличие от сумароковских, трагедии Княжнина более эмоциональны, зрелищны, в них значительное место отведено музыке: так, «Титово милосердие» Княжнин определил как трагедию «с хорами и балетами, к оной принадлежащими» (автор первоначальной музыки неизвестен; в 1790-е годы музыку заново сочинил Е.И. Фомин). К самобытным трагедиям Княжнина относятся «Росслав» (1783 год, опубликована и поставлена в 1784 году) и «Вадим Новгородский» (1789 год, опубликована в 1793 году), в которых проявились национально-патриотические и тираноборческие устремления автора. В последней конфликт «республиканца» Вадима и монарха Рюрика оказывается неразрешимым, то есть подлинно трагичным. «Вадим Новгородский» был сочтён опасным антимонархическим сочинением (по приговору Сената в 1793 году печатные экземпляры пьесы были конфискованы и публично сожжены).
В комедиографии Княжнин тяготел к сатирическому нравоучению, обличению пороков общества. Главный объект его нападок - развращённость нравов дворянства: холодность к собственному отечеству, увлечение иностранной модой, праздность, ветреность, тщеславие, раболепие перед власть имущими, придворный фаворитизм и др. Наиболее известны стихотворные комедии Княжнина «Хвастун» (1784-1785 годы) и «Чудаки» (1790 год; поставлена в 1791 году, опубликована в 1793 году), ставшие классическими образцами соответственно комедии нравов и комедии характеров, и комическая опера «Несчастье от кареты» (поставлена в 1779 году, музыка В.А. Пашкевича). Кроме того, ему принадлежат две комедии в прозе («Неудачный примиритель, или Без обеду домой поеду», 1787 год; «Траур, или Утешенная вдова», около 1788 года, поставлена в 1789 году, издана в 1803 году) и ещё четыре комические оперы («Скупой», поставлена около 1782 года, музыка Пашкевича, опубликована в 1787 году; «Сбитенщик», около 1783 года, поставлена в 1784 году, музыка Ж. Бюлана, опубликована в 1787 году; «Мужья - женихи своих жён», около 1784 года, поставлена в 1784 году, музыка Бюлана, опубликована в 1803 году; «Притворно сумасшедшая», опубликована в 1787 году, поставлена в 1789 году, музыка Дж. Астаритты).
В лирике Княжнин выступал противником торжественной оды («К княгине Дашковой», 1783 год; «От дяди стихотворца Рифмоскрыпа», 1787 год) и апологетом лёгкой поэзии («Письмо к гг. Д. и А.», 1786 год), культивировал «ясность» слога, простоту и «непритворную чувствительность», предвосхищая принципы сентиментализма («Утро», 1779 год; «Стансы Богу», 1780 год; «Вечер», 1787). Переводы Княжнина по большей части выполнены белым стихом или прозой и относятся к 1770-м годам: пять трагедий П. Корнеля («Сид», «Цинна», «Смерть Помпея», «Родогуна», «Гораций»), поэма «Генриада» Вольтера, «Избиение младенцев» Дж. Марино и др.
Сочинения:
Сочинения: В 2 т. СПб., 1847–1848;
Избр. произведения. Л., 1961; Избранное. М., 1991;
Комедии и комические оперы. СПб., 2003.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.