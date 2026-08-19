КНЯЖЕСТВА ВАССАЛЬНЫЕ В БРИТАНСКОЙ ИНДИИ

КНЯЖЕСТВА ВАССАЛЬНЫЕ В БРИ­ТАН­СКОЙ ИНДИИ - государственные об­ра­зо­ва­ния в со­ста­ве ко­ло­ни­аль­ных вла­де­ний Ве­ли­ко­бри­та­нии на полуострове Ин­до­стан во 2-й половине XVIII века.

До 1858 года счи­та­лись вас­са­ла­ми Британской Ост-Инд­ской ком­па­нии , за­тем вас­са­ла­ми британской ко­ро­ны. Об­ла­да­ли фор­маль­ны­ми ат­ри­бу­та­ми су­ве­ре­ни­те­та (пра­вя­щая ди­на­стия, пра­ви­тель­ст­во, административная, су­деб­ная и на­ло­го­вая сис­те­мы, по­ли­ция). Воз­глав­ля­лись князь­я­ми, ко­то­рые в за­ви­си­мо­сти от ре­лигиозной при­над­леж­но­сти и ме­ст­ных тра­ди­ций но­си­ли различные ти­ту­лы (ма­ха­рад­жа, рад­жа, тха­кур, на­ваб, ни­зам, сар­дар и др.). Все­го в Британской Ин­дии на­счи­ты­валось около 600 вас­саль­ных кня­жеств. Власть в них кон­тро­ли­ро­ва­лась пред­ста­ви­те­лями британской ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции. В круп­ные кня­же­ст­ва (Хай­да­ра­бад, Май­сур, Ба­ро­да, Джам­му и Каш­мир и др.) на­зна­ча­лись отдельные ре­зи­ден­ты; бо­лее мел­кие кня­же­ст­ва под­чи­ня­лись тер­ри­то­ри­аль­ным агент­ст­вам, воз­глав­ляв­шим­ся осо­бы­ми чи­нов­ни­ка­ми - аген­та­ми.

Пра­ви­те­ли вас­саль­ных кня­жеств во вре­мя британского за­вое­ва­ния Ин­дии про­яви­ли ло­яль­ность по от­но­ше­нию к ко­ло­ни­за­то­рам, не­ред­ко вы­сту­па­ли в сою­зе с ни­ми про­тив тех, кто ока­зы­вал со­про­тив­ле­ние. До середины XIX века ру­ко­во­дство Британской Ост-Инд­ской ком­па­нии в це­лях максимального рас­ши­ре­ния под­кон­троль­ной тер­ри­то­рии стре­ми­лось под лю­бым пред­ло­гом (от­сут­ст­вие пря­мо­го на­след­ни­ка, «дур­ное управ­ле­ние» и т.д.) ан­нек­си­ро­вать кня­же­ст­ва, что во мно­гом обу­сло­ви­ло уча­стие кня­зей в Ин­дий­ском на­род­ном вос­ста­нии 1857-1859 годов.

По­сле по­дав­ле­ния вос­ста­ния по­ли­ти­ка в от­но­ше­нии вас­саль­ных кня­жеств из­ме­ни­лась. Для кня­зей бы­ли раз­ра­бо­та­ны специальные зна­ки от­ли­чия и ти­ту­ла­ту­ра (в за­ви­си­мо­сти от ве­ли­чи­ны кня­же­ст­ва и влия­тель­но­сти кня­зя), уч­ре­ж­де­ны «ры­цар­ские ор­де­на». В 1921 году ко­ло­ни­аль­ные вла­сти соз­да­ли в рам­ках За­ко­но­дательной ас­самб­леи при ви­це-ко­ро­ле Ин­дии Па­ла­ту кня­зей (от­ли­ча­лась ис­клю­чительной ло­яль­но­стью в от­но­ше­нии британской ад­ми­ни­ст­ра­ции). Ряд пра­ви­те­лей вас­саль­ных кня­жеств, по­доб­но ма­ха­рад­же Ба­ро­ды Са­яд­жи­рао Га­е­к­ва­ду (1875-1939 годы), во­шли в ис­то­рию Ин­дии как вы­даю­щие­ся ре­фор­ма­то­ры, про­све­ти­те­ли и по­кро­ви­те­ли ис­кусств. Не­ред­ко до­ве­дён­ные до от­чая­ния ко­ло­ни­аль­ным гнё­том жи­те­ли про­вин­ций, на­хо­див­ших­ся под не­по­средственным управ­ле­ни­ем британской ад­ми­ни­ст­ра­ции, в мас­со­вом по­ряд­ке пе­ре­се­ля­лись в кня­же­ст­ва.

С за­вое­ва­ни­ем Ин­ди­ей в 1947 году не­за­ви­си­мо­сти кня­же­ст­ва бы­ли уп­разд­не­ны и ин­тег­ри­ро­ва­ны в со­став шта­тов фе­де­ра­ции. Князь­ям со­хра­ни­ли двор­цы, лич­ное иму­ще­ст­во и до 1971 года вы­пла­чи­ва­ли специальные пен­сии в ка­че­ст­ве ком­пен­са­ции за экс­про­прии­ро­ван­ную соб­ст­вен­ность. В Па­ки­ста­не кня­же­ст­ва бы­ли окон­ча­тель­но уп­разд­не­ны в 1971 году, кня­же­ские ти­ту­лы от­ме­не­ны в 1972 году. В обо­их го­су­дар­ст­вах многие бывшие кня­зья ак­тив­но уча­ст­ву­ют в по­ли­тической и куль­тур­ной жиз­ни.

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