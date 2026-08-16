КНЯЗЕВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ
КНЯЗЕВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ - российский государственный деятель, тайный советник (1906 год), егермейстер (1906 год).
Дворянин. Окончил Училище правоведения в Санкт-Петербурге (1872 год), затем на государственной службе. Товарищ прокурора Симбирского (1876-1878 годы), Варшавского (1878-1780 годы), Псковского (1880-1883 годы) и Санкт-Петербургского (1883-1888 годы) окружных судов; прокурор Витебского (1888-1891 годы) и Варшавского (1891-1896 годы) окружных судов. Губернатор Тобольской (1896-1901 годы), Вологодской (1901-1902 годы), Костромской (1902-1905 годы) и Курляндской (1905-1910 годы) губерний. Иркутский генерал-губернатор (1910-1916 годы).
В 1910 выступил против введения в генерал-губернаторстве суда присяжных (в 1912 году с этим мнением согласился Совет министров), однако уже в 1914 году (ввиду «культурного развития местного населения») предложил ввести такой суд, но в связи с началом Первой мировой войны вопрос не был решён. В 1912 году распорядился направить войска на прииски Ленского золотопромышленного товарищества, где началась забастовка; после Ленского расстрела 1912 года прибыл на прииски, начал расследование (до прибытия комиссии С.С. Манухина), отстранил от должности ротмистра Н.В. Трещенкова, который приказал открыть огонь; не препятствовал независимому расследованию (три иркутских присяжных поверенных приехали на прииски вместе с Князевым); в то же время приказал выселить с приисков рабочих, не желавших выйти на работу на условиях дирекции (затем отменил приказ по распоряжению Манухина). С 1916 года член Государственного совета (неприсутствующий). Предположительно умер или расстрелян в Бутырской тюрьме в Москве.