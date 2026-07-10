КНУТ II (КНУД, КАНУТ)

Кнут II (Кнуд, Канут; по другой традиции — Кнут IV), святой (ок. 1043 — 10 июля 1086, Оденсе) — король Дании (1080—1086), сын конунга Свена Эстридсена.

День его памяти отмечается Католической церковью 10 июля.

В молодости К. II принимал участие в походах на Англию против Вильгельма Завоевателя и в крестовых походах в прибалтийские земли. После кончины отца (1074) потерпел неудачу в борьбе за власть с братом — Харальдом Хеном и покинул Данию. После смерти Харальда (1080) стал королем Дании. Покровительствовал церкви; добился, чтобы епископам оказывали больший почет, чем светским магнатам; перевел судебные дела по преступлениям против религии, нарушениям церковных законов, а также по всем правонарушениям, совершаемым духовенством, в ведение церковного суда; пытался ввести в Дании уплату десятины .

К. II пожаловал значительные земельные владения основанному по его инициативе кафедральному собору в Лунде. Акт о дарении, датированный 1085, является ценным источником по средневековой истории Дании. Там сказано, что дарение явилось «свадебным даром» Церкви — «Невесте Христовой». Из документа следует: часть угодий была получена от лиц, которые «купили мир» — избежали объявления вне закона. На пожалованных землях духовенству собора передавались административные, судебные и фискальные права короля, за исключением следующих: 1) получать плату за «купленный мир»; 2) взимать штрафы за уклонение от участия в военно-морском ополчении — ледунге; 3) взимать гужевую повинность при поездках короля и его свиты.

Основной задачей политики К. II являлось укрепление власти монарха, в том числе посредством повышения налогов, что ухудшило материальное положение жителей страны. Народное недовольство, использованное противниками короля из числа знати, привело к восстанию; К. II был вынужден отплыть в г. Оденсе, где был убит во время молитвы в кафедральном соборе.

В 1095 было написано житие К. II — «Passio Canuti». Около 1100 король Эрик I Добрый получил разрешение от папы Пасхалия II на канонизацию К. II, и в 1100 состоялось торжественное перенесение мощей в реликварий. Почитание короля-мученика вскоре обрело популярность во всей Скандинавии.

Ист.: Danmarks Riges Breve. R. I. Bd. II. København, 1975; Knytlinga saga / Overs. J. P.Ægidius. København, 1977; Saxo Grammaticus. Gesta Danorum / Utg. K. Friis-Jensen. Bd. II. København, 2005; Scriptores minores historiae Danicae medii aevii. Vol. I. København, 1970; Tekster fra Middelalder og Renæssance / Udg. A.A. Lund. Aarhus, 1982.

Лит.: История Дании. М., 1996; Danmarks historie / Red. A.E. Christensen et al. Bd. 1. København, 1977; Gad T. Legenden i dansk Middelalder. København, 1961; Gertz M. G. Knud den helliges fremstilling. København, 1874; Knuds-bogen 1986: Studier over Knud den Hellige / Red. T. Nyberg et al. Odense, 1986; Steidl D. Knud den Hellige. København, 1918; Wilson D. M. The Viking Achievement. London, 1970.