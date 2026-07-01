КНУТ I ЭРИКССОН (KNUT ERIKSSON)

С 1167 года - шведский король. Сын короля Эрика Святого и королевы Кристины, внучки Инге Старшего . Происходил из дома Эриков. Жена – Сесилия Йохансдоттер (возможное имя).

После смерти отца в 1160 году был вынужден бежать из страны. Согласно более поздним источникам, в течение трех лет находился в Норвегии. После убийства в 1167 году Карла Сверкессона вернулся в Швецию. Подавив сопротивление родственников Карла, которые продолжали править в Эстгетерланде до 1173 года, был признан королем всей Швеции.

Главной внутриполитической мерой в годы правления Кнута стала организация денежной системы. Вел активную дипломатию. Между 1175 и 1180 гг. Кнут заключил торговый договор с Генрихом Львом , герцогом Саксонии, в 1185 году установил дипломатические отношения с Англией. Поддерживал хорошие взаимоотношения со Сверриром Сигурдссоном, королем Норвегии, который в 1185 году женился на сестре Кнута, Маргарет.

В качестве меры по защите от пиратов и других угроз с моря в 1180 году инициировал постройку крепости Кальмар. С целью защиты Швеции от эстов основывает Стокгольм.

Кнут готовил трон для своего сына, однако, после его смерти, благодаря ярлу Биргеру Бросе, королем в 1196 году был избран Сверкер II. Умер в 1195 или 1196 году.

Иллюстрации:

Изображение короля Кнута I на стене Старой церкви в Дедешё.

Автор статьи: Перепечкин К. В.