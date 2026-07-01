КНУШЕВИЦКИЕ

КНУШЕВИЦКИЕ - российские музыканты, братья.

Виктор Николаевич [06(19).01.1906 года, Петровск Саратовской губернии - 02.12.1974 года, Москва], ком­по­зи­тор , ирижёр. Учился в Саратовской консерватории, затем (до 1928 года) в Московском музыкальном техникуме имени А. Н. Скрябина (ученик С. Н. Василенко, А. В. Александрова), позднее - у Р. М. Глиэра. С 1927 года скрипач Пер­сим­фан­са ; освоив тенор-саксофон, играл в джаз-ансамблях.

В середине 1930-х годов организовал собственный джаз-оркестр, с которым записал песню М. И. Блантера «Катюша». Музыкальный руководитель Джаз-оркестра СССР (1936-1941 годы), выступал с ним в концертах и по радио, записал на грампластинки много собственных аранжировок произведений Блантера, Н. В. Богословского, А. Н. Цфасмана, обработок сочинений П. И. Чай­ков­ско­го , С. В. Рах­ма­ни­но­ва, Ф. Лис­та, К. Де­бюс­си, Сюи­ту для джаз-ор­ке­ст­ра Д. Д. Шос­та­ко­ви­ча и др.

В 1945-1952 годах руководитель и дирижёр Эстрадного оркестра Всесоюзного радио. Автор рапсодий для эстрадного и джазового оркестров - «Русская», «Еврейская», «Украинская» (1937-1938 годы), «Молдавская» (1945 год); 7 фантазий-рапсодий на темы песен советских композиторов (1943-1950 годы) и др.

Святослав Николаевич [24.12.1907 года (06.01.1908 года), Петровск Саратовской губернии - 19.02.1963 года, Москва], виолончелист, заслуженный деятель искусств РСФСР (1956 год). Муж Н. Д. Шпиллер. Окон­чил Московскую консерваторию по классу С. М. Козолупова. 1-я премия Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей (1933 год). В 1929-1943 годах работал в оркестре Большого театра, в 1943-1951 годах - в оркестре Всесоюзного радио (Москва).

Выступал как солист, в ансамблях с пианистами К. Н. Игумновым, А. Ф. Гедике, А. Б. Гольденвейзером, Г. Г. Нейгаузом, с 1940 года - в трио с Л. Н. Обориным и Д. Ф. Ойстрахом, в составе квартетов. Первый исполнитель ряда произведений советских композиторов, в том числе посвящённых ему концертов для виолончели с оркестром Н. Я. Мяс­ков­ско­го , А. И. Ха­ча­ту­ря­на, С. Н. Ва­си­лен­ко.

Выступал с концертами в блокадном Ленинграде. Гастролировал в странах Европы, в Иране, Мексике. В 1941-1963 годах преподавал в Московской консерватории (с 1950 года профессор, в 1954-1959 годах заведующий кафедрой), среди учеников - М. Э. Хомицер, Е. А. Альтман. Государственная премия СССР (1950 год). В г. Петровск с 2003 года проводится Открытый конкурс виолончелистов имени С. Н. Кнушевицкого.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)