КНУШЕВИЦКИЕ
КНУШЕВИЦКИЕ - российские музыканты, братья.
Виктор Николаевич [06(19).01.1906 года, Петровск Саратовской губернии - 02.12.1974 года, Москва], композитор, ирижёр. Учился в Саратовской консерватории, затем (до 1928 года) в Московском музыкальном техникуме имени А. Н. Скрябина (ученик С. Н. Василенко, А. В. Александрова), позднее - у Р. М. Глиэра. С 1927 года скрипач Персимфанса; освоив тенор-саксофон, играл в джаз-ансамблях.
В середине 1930-х годов организовал собственный джаз-оркестр, с которым записал песню М. И. Блантера «Катюша». Музыкальный руководитель Джаз-оркестра СССР (1936-1941 годы), выступал с ним в концертах и по радио, записал на грампластинки много собственных аранжировок произведений Блантера, Н. В. Богословского, А. Н. Цфасмана, обработок сочинений П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, Ф. Листа, К. Дебюсси, Сюиту для джаз-оркестра Д. Д. Шостаковича и др.
В 1945-1952 годах руководитель и дирижёр Эстрадного оркестра Всесоюзного радио. Автор рапсодий для эстрадного и джазового оркестров - «Русская», «Еврейская», «Украинская» (1937-1938 годы), «Молдавская» (1945 год); 7 фантазий-рапсодий на темы песен советских композиторов (1943-1950 годы) и др.
Святослав Николаевич [24.12.1907 года (06.01.1908 года), Петровск Саратовской губернии - 19.02.1963 года, Москва], виолончелист, заслуженный деятель искусств РСФСР (1956 год). Муж Н. Д. Шпиллер. Окончил Московскую консерваторию по классу С. М. Козолупова. 1-я премия Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей (1933 год). В 1929-1943 годах работал в оркестре Большого театра, в 1943-1951 годах - в оркестре Всесоюзного радио (Москва).
Выступал как солист, в ансамблях с пианистами К. Н. Игумновым, А. Ф. Гедике, А. Б. Гольденвейзером, Г. Г. Нейгаузом, с 1940 года - в трио с Л. Н. Обориным и Д. Ф. Ойстрахом, в составе квартетов. Первый исполнитель ряда произведений советских композиторов, в том числе посвящённых ему концертов для виолончели с оркестром Н. Я. Мясковского, А. И. Хачатуряна, С. Н. Василенко.
Выступал с концертами в блокадном Ленинграде. Гастролировал в странах Европы, в Иране, Мексике. В 1941-1963 годах преподавал в Московской консерватории (с 1950 года профессор, в 1954-1959 годах заведующий кафедрой), среди учеников - М. Э. Хомицер, Е. А. Альтман. Государственная премия СССР (1950 год). В г. Петровск с 2003 года проводится Открытый конкурс виолончелистов имени С. Н. Кнушевицкого.