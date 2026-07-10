КНУДСЕН ГУННАР

Кнудсен (норв. Knudsen), Гуннар (19.09.1848, Арендаль — 01.12.1928, Шиен) — норвежский политический деятель, крупный судовладелец и промышленник, один из руководителей либеральной партии Венстре.

Сын морского капитана, судовладельца и владельца верфи. Учился в Технологическом университете им. Чалмерса в Гётеборге. В 1867 получил диплом инженера. Работал на Механическом заводе в Акере (Кристиания), затем в Великобритании изучал современное судостроение. Выступал за полный переход от парусного к паровому флоту. С 1871 начал строить паровые корабли на своей верфи. В 1891 был избран в стортинг от партии Венстре, стал руководителем парламентской фракции, оставался им до 1908, в 1909—1927 — лидер партии Венстре. 24 декабря 1901 вошел в состав правительства в качестве руководителя отделения государственного совета в Стокгольме в условиях Шведско-норвежской унии 1814—1905 . В 1903 вернулся в Норвегию, где занял посты министра сельского хозяйства и министра финансов (до октября 1903). 1 июля 1904 создал судоходное и судостроительное акционерное общество «Боргестад». До октября 1905 — министр финансов в правительстве К. Миккельсена , но вышел из него из-за разногласий по вопросу избрания короля. Возглавлял правительство в 1908—1910 и в 1913—1920. Провел закон о выкупе государством водопадов и передачу их в концессии для строительства гидроэлектростанций.

Соч.: Erindringer 1905—1925, bearbeidet og redigert av Harald Bache Bystrøm. Porsgrunn, 1998.

Лит.: Nissen B. A. Gunnar Knudsen. Oslo, 1957; Fuglum P. Én skute — én skipper: Gunnar Knudsen som statsminister 1908—10 og 1913—20. Trondheim, 1989.