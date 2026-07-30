КНУД ЛАВАРД

КНУД ЛАВАРД - сын датского короля Эрика I (1056-1103 годы).

Был же­нат на до­че­ри ки­ев­ско­го князя Мсти­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча. По­сле смер­ти Эри­ка I ко­ро­лём стал стар­ший брат Кнуда Лаварда - Нильс, на­зна­чив­ший его около 1115 года яр­лом Южной Ют­лан­дии (Шлез­ви­га).

Вое­вал с вен­да­ми (обод­ри­та­ми). По­сле пре­се­че­ния в 1129 году кня­же­ско­го ро­да вен­дов по­лу­чил от германского ко­ро­ля Ло­та­ря III (ко­роль с 1125 года, император Свя­щен­ной Римской им­пе­рии с 1133 года) ти­тул гер­цо­га Голь­штей­на и кня­зя вен­дов (по­след­ние да­ли ему про­зви­ще Ла­вард - Гос­по­дин).

Позд­нее про­воз­гла­сил се­бя так­же гер­цо­гом Шлез­ви­га. Опа­са­ясь пре­тен­зий Кнуда Лаварда, имев­ше­го так­же ти­тул гер­цо­га Да­нии, на датский пре­стол, сын Ниль­са Маг­нус ор­га­ни­зо­вал его убий­ст­во, ко­то­рое ста­ло при­чи­ной дли­тель­ной меж­до­усоб­ной вой­ны, в хо­де ко­то­рой по­гиб­ли и Нильс, и Маг­нус. Сын Кнуда Лаварда датский ко­роль Валь­де­мар I до­бил­ся ка­но­ни­за­ции от­ца в 1170 году.

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