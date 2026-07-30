КНУД ЛАВАРД
КНУД ЛАВАРД - сын датского короля Эрика I (1056-1103 годы).
Был женат на дочери киевского князя Мстислава Владимировича. После смерти Эрика I королём стал старший брат Кнуда Лаварда - Нильс, назначивший его около 1115 года ярлом Южной Ютландии (Шлезвига).
Воевал с вендами (ободритами). После пресечения в 1129 году княжеского рода вендов получил от германского короля Лотаря III (король с 1125 года, император Священной Римской империи с 1133 года) титул герцога Гольштейна и князя вендов (последние дали ему прозвище Лавард - Господин).
Позднее провозгласил себя также герцогом Шлезвига. Опасаясь претензий Кнуда Лаварда, имевшего также титул герцога Дании, на датский престол, сын Нильса Магнус организовал его убийство, которое стало причиной длительной междоусобной войны, в ходе которой погибли и Нильс, и Магнус. Сын Кнуда Лаварда датский король Вальдемар I добился канонизации отца в 1170 году.