КНУД IV СВЯТОЙ (KNUD DEN HELLIGE)

С 1080 по 1086 гг. – король Дании. Из династии Эстридсенов. Отец – Свен II Эстридсен. Был женат на Адели Фландрской, имел троих детей.

В 1069 году Кнуд участвовал в рейде отца в Англию – это первое упоминание о нем в источниках. В 1075 году возглавил очередной завоевательный поход в Англию. После смерти отца и избрания королем Харальда III Кнуд был изгнан в Швецию.

В 1080 году возвращается в Данию и смещает своего брата с престола. После коронации женился на дочери графа Роберта I Фландрского Адели. Во время своего правления Кнуд опирался на церковь и покровительствовал ей. Требовал сурового соблюдения обрядов и церковных праздников, активно дарил церкви земли и собирал десятину.

Во время своего правления стремился усилить королевскую власть и подчинить датскую знать. Он присвоил себе право на общинные земли, право на товары от кораблекрушений, право наследовать земли иностранцев. Такая политика вызвала недовольство среди датского населения.

В 1085 году, заручившись поддержкой графа Роберта Фландрского и Олафа III Норвежского, Кнуд начал готовить вторжение в Англию против Вильгельма Завоевателя, которого считал узурпатором. Однако вторжение не состоялось, так как в это же время обострился конфликт Дании и Священной Римской империи.

Нуждаясь в средствах для войны против Империи, Кнуд IV увеличил налоги. Это привело к восстанию, которое он не смог подавить. В 1086 году он бежал в Виборг, затем в Оденсе, где был убит в церкви св. Албана. Покровительство церкви, рассказы о чудесах и мученической смерти короля привели к тому, что в 1101 году он был канонизирован.

Иллюстрации:

Кнуд Святой. Фрагмент алтаря церкви св. Петра в Нэстведе (ок. 1500).

Автор статьи: Перепечкин К. В.