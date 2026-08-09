КНОП ЛЕВ ГЕРАСИМОВИЧ

КНОП ЛЕВ ГЕРАСИМОВИЧ - ба­рон (1877 год), российский пред­при­ни­ма­тель.

Из се­мьи мел­ко­го тор­гов­ца. Отец А. Л. Кно­па . Окончил коммерческое училище в Бремене, стажировался на фабрике текстильной фирмы «Де Джерси» («De Jersey») в Великобритании. В 1839 году приехал в Россию как агент этой фирмы, занимался поставкой оборудования для российских фабрик, а также сырья (американского, египетского и индийского хлопка). Предоставлял российским клиентам дешёвый кредит за счёт фирм-поставщиков.

В 1839 году выполнил первый заказ С. В. Морозова, оборудовав английскими паровыми машинами и станками его Никольскую мануфактуру под Москвой. После отмены Великобританией запрета на вывоз прядильных машин (1842 год) Кноп получил исключительное право на поставку в Россию машин для прядения и ткачества фирмы «Братья Платт» («Platt Brothers») и паровых двигателей фирмы «Хик Харгрейве» («Hick Hargreaves»); ввозимые Кнопом машины обслуживали британские мастера и служащие. При участии Кнопа были построены 122 текстильные фабрики в Европейской России, в том числе Мо­ро­зо­вых , Н. Н. Кон­ши­на, Ма­лю­ти­ных , Хлу­до­вых.

В погашение ссуд Кноп принимал закладные на имущество фабрик и часть акций текстильных компаний, входил в правления многих из них. В 1852 году Кноп принял российское подданство и вместе с женой Луизой, урождённой Хойер (1824-1894 годы), записался в 1-ю купеческую гильдию, тогда же основал в Москве торгово-комиссионную фирму «Л. Кноп» (после смерти Кнопа преобразована в торговый дом), которая имела филиалы в Нью-Йорке (США, 1858 год; с отделениями в Нью-Орлеане, Чарлстоне, Саванне), Бомбее (Индия, 1864 год), Александрии (Египет, 1893 год). В 1861 году Кноп ввёз в Россию через Санкт-Петербургский порт товаров на 8,7 миллионов рублей, став крупнейшим российским импортёром.

В 1857 году совместно с московскими фабрикантами К. Т. Солдатёнковым, А. И. Хлудовым и др. основал Товарищество Кренгольмской мануфактуры, владевшее близ Нарвы крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире предприятием по производству хлопчатобумажной пряжи (в 1913 году - 10 тысяч рабочих; ныне «Кренгольм Холдинг», «Krenholm Holding»), на котором использовалась дешёвая энергия Нарвского водопада. Предприятие стало ведущим поставщиком хлопчатобумажной пряжи на фабрики Московского промышленного района. Кноп - учредитель и акционер Московского страхового от огня общества (1858 год) и Московского учётного банка (1869 год).

Решив дать детям образование в Германии, Кноп вместе с семьёй в начале 1860-х годов переехал в поместье Мюленталь. В России он проводил 3 месяца в году, доверив текущее управление фабриками компаньонам-родственникам из числа московских немцев (Р. Р. Ферстер, И. К. Прове и др.). К началу 1890-х годов Кноп и его компаньоны входили в правления 12 акционерных компаний, в том числе 9 хлопчатобумажных фирм. Управление семейной фирмой на рубеже XIX-XX веков перешло к сыновьям К. (А. Л. Кнопу, Ф. Л. Кнопу).

После кончины Кнопа ему был воздвигнут памятник на Кренгольмской мануфактуре - первый такого рода монумент в России.

Иллюстрация:

Архив А. Я. Горячева. Л. Г. Кноп. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)