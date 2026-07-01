КНОП АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ

КНОП АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ - ба­рон (1877 год), российский пред­при­ни­ма­тель, об­щественный и по­ли­тический дея­тель, бла­го­тво­ри­тель, московский ку­пец 1-й гиль­дии (1882 год), ком­мер­ции со­вет­ник (1910 год), действительный статский советник (1912 год).

Сын Л. Г. Кно­па . По­лу­чил выс­шее юри­дическое об­ра­зо­ва­ние в Бре­ме­не (Гер­ма­ния), за­тем ста­жи­ро­вал­ся на тек­стиль­ных фаб­ри­ках Гер­ма­нии, Ве­ли­ко­бри­та­нии и США. В 1881 году вернулся в Москву. После смерти отца (1894 год) вместе с братом Ф. Л. Кнопом, а также родственниками Прове и Р. Р. Ферстером возглавил торговый дом «Л. Кноп» и несколько связанных с ним текстильных, торговых и финансовых предприятий. С 1901 года (после смерти И. К. Прове) Кноп - директор (член правления) Товарищества Кренгольмской мануфактуры и ряда других товариществ, председатель правления Товарищества ситценабивных мануфактур «Эмиль Циндель»; директор-распорядитель торгового дома «Л. Кноп», который с 1890 года в связи с развитием хлопководства в Средней Азии переключился в основном на внутреннюю хлопкоторговлю, оставаясь крупнейшим импортёром машин и электротехнического оборудования для российской текстильной промышленности из Великобритании и Германии. С начала XX века Кноп - председатель совета Московского учётного банка, член правления Московского торгового банка.

Во 2-й половине 1900-х годов в результате обострения конкуренции на хлопчатобумажном рынке влияние Кнопа, до этого совместно с представителями рода Прове диктовавшего цены на хлопчатобумажную пряжу, стало уменьшаться. В условиях кризиса хлопчатобумажной промышленности в 1907-1908 годах Кноп активно участвовал в создании картельного соглашения производителей хлопчатобумажной ткани Московского промышленного района. Член правления Московского частного коммерческого банка (с 1912 года), Потеляховского торгово-промышленного товарищества (1912-1914 годы).

Один из учредителей (1913 год) и товарищ председатель совета Общества фабрикантов хлопчатобумажной промышленности. Совместно с Н. А. Второвым Кноп создал монопольное объединение хлопкоторговцев - Товарищество на паях для внутренней и вывозной торговли ма­ну­фак­тур­ны­ми то­ва­ра­ми (1914 год). В 1915 году преобразовал торговый дом «Л. Кноп» в Товарищество «Волокно», стал председателем его правления (в 1918 году предприятия товарищества национализированы). В 1916 году Кноп вошёл в правление Московско-Волжско-Бакинского нефтепромышленного товарищества. В 1917 году один из организаторов и руководителей Всероссийского общества хлопкопромышленников и торговцев хлопком.

С 1897 года член Московского биржевого комитета, с 1906 года активно работал в комиссии по рабочему законодательству, выступал за введение новых законов для рабочих (о забастовках, профсоюзах и т. д.) при наделении фабрикантов большими правами в урегулировании трудовых конфликтов. Член Московского отделения Совета торговли и мануфактур, Хлопкового комитета при Министерстве торговли и промышленности (с 1907 года). Один из организаторов Съездов представителей промышленности и торговли (1906 год), активный член совета Съездов (1906-1915 годов).

В Ре­во­лю­цию 1905-1907 годов у участвовал в политической деятельности. Один из организаторов Торгово-промышленной партии (1905 год); член ЦК партии «Союз 17 октября» (с 1905 года), входил в ядро его «немецкой группы», систематически делал крупные взносы в кассу ЦК. Считал необходимым создание всероссийского политического объединения предпринимателей.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года Кноп эмигрировал в Эстонию. Председатель правления Товарищества Кренгольмской мануфактуры (1918 год), затем передал дела своему сыну А. А. Кнопу (не позднее 1921 года) и уехал в Германию.

Попечитель Набилковской богадельни в Москве (с 1883 года), больницы имени императора Александра III, Московского отдельного попечительства о глухонемых, Дома сирот убитых воинов Императорского Человеколюбивого общества, сотрудник Московского попечительного комитета о бедных, почётный член попечительского совета Коммерческого института Московского общества распространения коммерческого образования (1907 год). Активный член Московского автомобильного общества. Один из видных деятелей московской немецкой общины.

Иллюстрация:

Архив М. В. Золотарёва. Архив БРЭ.

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