КНИЖНАЯ СПРАВА

КНИЖНАЯ СПРАВА - процесс исправления славянских богослужебных книг и перевода Библии с целью установления правильного текста.

Книжная справа началась у южных славян в XIV веке, когда возникло представление о том, что в процессе бытования церковнославянские тексты подвергаются порче. Исправление рукописей выразилось, прежде всего, в их орфографической нормализации сначала в рамках Тырновской (болгарской) книжной справы, затем - Ресавской (сербской).

На Руси книжная справа появилась в XIV-XV веках как продолжение начавшегося на Балканах процесса. Из-за разногласий в понимании «книжной правильности» книжная справа стала предметом постоянных конфликтов. В 1519-1551 годах исправлением книг на Руси занимался Мак­сим Грек , подвергшийся за это гонениям. Особую актуальность книжная справа приобрела с развитием книгопечатания. При типографиях возникли штаты справщиков. Московская книжная справа заметно отличалась от украинской. Московские справщики осуществляли унификацию языка и текста, опираясь на славянскую рукописную традицию, а украинские ориентировались на современные им греческие богослужебные книги, в основном венецианского издания. По этой причине московские и украинские издания оказались существенно разнящимися как по тексту, так и по языку.

При пат­ри­ар­хе Ни­ко­не , который усвоил представления о книжной правильности, характерные для украинских книжников, началось сближение московской и украинской книжной справы. Хотя никоновские справщики заявляли, что они правят в соответствии с греческими оригиналами и древними рукописями, непосредственными источниками оказывались украинские издания. Такой же характер книжная справа носила и в дальнейшем, при пат­ри­ар­хе Ио­а­ки­ме .

Хотя никоновская и послениконовская справа устранила ряд расхождений славянского текста с греческим и некоторые тёмные места славянского перевода, её результаты не были однозначными. Ориентация на киевские и венецианские издания и недостаточная филологическая критика привели к появлению ошибочных чтений. Книжная справа этого периода демонстративно игнорировала традиционное русское восприятие текста, противопоставляя ему греческий образец и абстрактные грамматические правила. В результате никоновская и послениконовская книжная справа стала одним из основных поводов церковного раскола (смотрите Старообрядчество).

В XVIII веке справа богослужебных книг прекратилась в значительной степени из-за боязни новых расколов. Однако продолжалось исправление библейского перевода, приведшее к изданию в 1751 году Елизаветинской Библии. Одним из результатов этой справы было расхождение «четьего» (т. е. предназначенного для самостоятельного чтения) и богослужебного текстов Священного Писания.

Вопрос о необходимости книжной справы вновь поднимался в середине 19 века, когда были отмечены неясность отдельных мест богослужебного текста и ошибки в переводах с греческого. В 1869 году был образован Комитет для исправления текстов богослужебных книг, деятельность которого не дала практических результатов. В 1907 году при Синоде была образована Комиссия по исправлению богослужебных книг, исправившая Постную и Цветную Триоди. Вопрос о книжной справе обсуждался и на По­ме­ст­ном со­бо­ре 1917-1918 годов , однако практических результатов эти обсуждения не имели.

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