КНИЖНАЯ ПАЛАТА

Национальное библиографирующее агентство.

В целях реализации Указа Президента РФ от 09.12.2013 №894 «О некоторых мерах по повышению эффективности деятельности государственных средств массовой информации» ТАСС создал филиал - «Российская книжная палата».

Российская книжная палата (РКП) – одно из старейших государственных учреждений страны. Постановление о ее создании было выпущено Временным правительством России 27 апреля (10 мая) 1917 года. Таким образом, РКП стала первым в мире государственным учреждением, занимающимся регистрацией произведений печати.

В настоящее время Национальное книгохранилище РКП обладает самым полным фондом изданий на русском языке, вышедших с 1917 года. В нем находится свыше 85 млн. единиц хранения (книг, газет, журналов, авторефератов, диссертаций, а также изобразительных, нотных, картографических и мелкопечатных изданий).

Российская книжная палата осуществляет следующие виды деятельности:

Является центром государственной библиографии и статистики книгоиздания. Контролирует исполнение издательствами Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов».

Осуществляет присвоение международных стандартных книжных номеров (ISBN) – уникального «паспортного» номера издания, который используется во всем мире в сфере книжного, издательского и библиотечного дела.

Предоставляет актуальную информацию о книжном рынке страны и перспективных изданиях благодаря Национальной информационной системе «Книги в наличии и печати» (Российский Books in Print).

Ведет банк данных по государственной библиографии.

Производит справочно-информационное обслуживание органов власти, судов и прокуратур, министерств и ведомств, издателей, книгораспространителей, библиотек и других организаций и частных лиц в области книжного дела.

Перечень государственных библиографических указателей и других изданий Российской книжной палаты (РКП) – филиала ТАСС (с 1 января 2015 года)

Обращаем внимание, что в январе 2015 года ТАСС выпустил еженедельные библиографические указатели «Книги России», «Статьи из российских журналов», «Статьи из российских газет» – номера с 1-го по 4-й, первый номер ежемесячного библиографического указателя «Авторефераты диссертаций».

ТАСС не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в подписных изданиях сторонних распространителей, а также выходящих под старыми наименованиями.

Печатные издания

Книги России. Государственный библиографический указатель;

Авторефераты диссертаций. Государственный библиографический указатель;

Статьи из российских журналов.Государственный библиографический указатель

Статьи из российских газет. Государственный библиографический указатель

Рецензии из российских периодических изданий. Государственный библиографический указатель

Российские изоиздания. Государственный библиографический указатель;

Российские нотные издания. Государственный библиографический указатель;

Российские картографические издания. Государственный библиографический указатель;

Ежегодный библиографический указатель книг России;

Журналы и газеты России. Государственный библиографический указатель новых, переименованных и прекращенных изданий в …. году;

Журнал “Библиография и книговедение”. Научный журнал по библиографоведению и книговедению.

Электронная библиографическая информаци

Оперативная библиографическая экспресс-информация для АИБС (в соответствии с Листами государственной регистрации);

Авторефераты диссертаций;

Изоиздания;

Нотные издания;

Картографические издания;

Журналы, бюллетени, сборники (записи на номера выпусков журналов и др. );

Записи на издания, не подлежащие регистрации в указателе книг («мелкопечатные издания”).

Электронные библиографические записи для каталогов АИБС (библиотечных систем)

Книги;

Авторефераты диссертаций;

Изоиздания;

Нотные издания;

Картографические издания;

Журналы, бюллетени, сборники.

Аналитическая библиографическая информация

Статьи из журналов и сборников;

Статьи из газет ;

Рецензии из российских периодических изданий;

Заказная справочно-библиографическая и фактографическая информация.

ТАСС информационное агентство