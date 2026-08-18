КНИЖНАЯ ПАЛАТА
Национальное библиографирующее агентство.
В целях реализации Указа Президента РФ от 09.12.2013 №894 «О некоторых мерах по повышению эффективности деятельности государственных средств массовой информации» ТАСС создал филиал - «Российская книжная палата».
Российская книжная палата (РКП) – одно из старейших государственных учреждений страны. Постановление о ее создании было выпущено Временным правительством России 27 апреля (10 мая) 1917 года. Таким образом, РКП стала первым в мире государственным учреждением, занимающимся регистрацией произведений печати.
В настоящее время Национальное книгохранилище РКП обладает самым полным фондом изданий на русском языке, вышедших с 1917 года. В нем находится свыше 85 млн. единиц хранения (книг, газет, журналов, авторефератов, диссертаций, а также изобразительных, нотных, картографических и мелкопечатных изданий).
Российская книжная палата осуществляет следующие виды деятельности:
Является центром государственной библиографии и статистики книгоиздания. Контролирует исполнение издательствами Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов».
Осуществляет присвоение международных стандартных книжных номеров (ISBN) – уникального «паспортного» номера издания, который используется во всем мире в сфере книжного, издательского и библиотечного дела.
Предоставляет актуальную информацию о книжном рынке страны и перспективных изданиях благодаря Национальной информационной системе «Книги в наличии и печати» (Российский Books in Print).
Ведет банк данных по государственной библиографии.
Производит справочно-информационное обслуживание органов власти, судов и прокуратур, министерств и ведомств, издателей, книгораспространителей, библиотек и других организаций и частных лиц в области книжного дела.
Перечень государственных библиографических указателей и других изданий Российской книжной палаты (РКП) – филиала ТАСС (с 1 января 2015 года)
Обращаем внимание, что в январе 2015 года ТАСС выпустил еженедельные библиографические указатели «Книги России», «Статьи из российских журналов», «Статьи из российских газет» – номера с 1-го по 4-й, первый номер ежемесячного библиографического указателя «Авторефераты диссертаций».
ТАСС не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в подписных изданиях сторонних распространителей, а также выходящих под старыми наименованиями.
Печатные издания
Книги России. Государственный библиографический указатель;
Авторефераты диссертаций. Государственный библиографический указатель;
Статьи из российских журналов.Государственный библиографический указатель
Статьи из российских газет. Государственный библиографический указатель
Рецензии из российских периодических изданий. Государственный библиографический указатель
Российские изоиздания. Государственный библиографический указатель;
Российские нотные издания. Государственный библиографический указатель;
Российские картографические издания. Государственный библиографический указатель;
Ежегодный библиографический указатель книг России;
Журналы и газеты России. Государственный библиографический указатель новых, переименованных и прекращенных изданий в …. году;
Журнал “Библиография и книговедение”. Научный журнал по библиографоведению и книговедению.
Электронная библиографическая информаци
Оперативная библиографическая экспресс-информация для АИБС (в соответствии с Листами государственной регистрации);
Авторефераты диссертаций;
Изоиздания;
Нотные издания;
Картографические издания;
Журналы, бюллетени, сборники (записи на номера выпусков журналов и др. );
Записи на издания, не подлежащие регистрации в указателе книг («мелкопечатные издания”).
Электронные библиографические записи для каталогов АИБС (библиотечных систем)
Книги;
Авторефераты диссертаций;
Изоиздания;
Нотные издания;
Картографические издания;
Журналы, бюллетени, сборники.
Аналитическая библиографическая информация
Статьи из журналов и сборников;
Статьи из газет;
Рецензии из российских периодических изданий;
Заказная справочно-библиографическая и фактографическая информация.