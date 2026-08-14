КНИГОПЕЧАТАНИЕ В РОССИИ

Анонимная типография

Около 1553 г. в Москве в так называемой Анонимной типографии вышла первая русская печатная книга Четвероевангелие. История книгопечатания в России, по всей видимости, берет свое начало после решений Стоглавого собора в царствование Ивана Васильевича Грозного. Именно тогда, предположительно, в доме Сильвестра была оборудована первая типография. Сохранилось приблизительно 7 книг, которые ученые посчитали вышедшими из Анонимной типографии. Ее мастера применяли ряд технических приемов, которых мы не можем обнаружить в Европе того времени: способ перекрещенных строк, орнаментальное слепое тиснение, двухкрасочная печать с одной формы. В типографии трудился Иван Федоров, Маруша Нефедьев, Васюк Никифоров, помогал и сын Сильвестра, Анфим. После того, как Сильвестр попал в немилость, Анфим продолжал руководить типографией, из нее вышло несколько книг, но Иван IV решил открыть Московский печатный двор. Его расположение нам известно – Никольская улица.

Иван Федоров

По царскому указу, во главе двора был поставлен Иван Федоров. Именно он совместно с Петром Тимофеем Мстиславцем выпустил первую русскую точно датированную печатную книгу – «Апостол» (19.4.1563–1.3.1564). Другими помощниками первопечатника были Невежа Тимофеев и Никифор Тарасиев. По всей видимости, подготовка самого текста и привидения в порядок оборудования отняло не меньше 2 лет. Шрифт книги был разработан на основе московского полуустава XVI в. Доподлинно неизвестное точный тираж книги, предположительно 1-2 тысячи экземпляров (до нас дошли 64 экземпляра). Примечательно художественное оформление книги, в ней насчитывается 48 гравюр-заставок и 22 инициала. В послесловии книги было рассказано о печатном деле на Руси. Следующей книгой стал «Часовник» (Часослов), вышедший в 1565 г. Это была богослужебная книга, которую также использовали в качестве учебника для обучения грамоте. Но вскоре первопечатник был вынужден покинуть Москву и перебрался в Великое княжество Литовское. В это время сгорела типография Сильвестра (Анонимная типография), но Печатный двор продолжил свою работу, и в 1568 г. учениками И. Федорова был издан Псалтырь, в послесловии которого уже не упоминается его имя.

Московский печатный двор

Около 1577 г. Иван IV приказал перевести Печатный двор в Александрову слободу. После этого там вышло три книги: Псалтырь, Часовник и Евангелие. Печатником в это время был Андроник Тимофеев Невежа. Уже после смерти грозного царя, в середине 80-х гг., типография вернулась в Москву. Во время Смутного времени, двор сгорел, но был восстановлен в царствование Михаила Романова, типография была временно переведена в палаты Кремля. На месте пожара были построены двухэтажные каменные палаты, куда было перевезено 7 типографских станков, в самой типографии работало уже около 80 человек. Вскоре была создана и библиотека. Известным мастером первой половины XVII в. был Василий Бурцов-Протопопов. В 1681 г. при Печатном дворе была открыта Типографская школа иеромонаха Тимофея. С 1702 г. по указу Петра I здесь стали печатать первую русскую печатную газету «Ведомости». На тот момент в типографии работало около 165 человек. Всего с 1564 по 1711 г. типография отпечатала около 700 различных изданий. После церковной реформы Петра I, Печатный двор стал подчиняться Святейшему Синоду и получил название Синодальной типографии. В ее состав входила и типография, открытая в Санкт-Петербурге под руководством Михаила Аврамова.

Развитие книгопечатания в XVIII - XIX вв.

В новой столице начался настоящий бум книгопечатания, типографии были открыты при Сенате, Морской академии, при Александро-Невской лавре, а затем при Академии наук. Во время правления Петра Великого, было напечатано больше книг, чем за весь предыдущий период. Следующим явлением книгопечатания в России стало открытие типографий при университетах. Первой стала типография при Московском университете, открытая в 1756 г. Другой тенденцией XVIII в. стало открытие частных типографий: Е.К. Вильковского, И.Г. Рахманинова, А.Н. Радищева, Н.Е. Струйского. В XIX в. прославился частный книгоиздатель Иван Дмитриевич Сытин. Продолжала свою работу и Синодальная типография в Москве. Несмотря на события Отечественной войны 1812 г., был осуществлен проект по возведению нового здания по проекту архитекторов А.Бакарева и И.Мироновского. Впоследствии, здание еще не раз перестраивалось и достраивалось. В 1896 г. при типографии была открыта двухгодичная школа. В состав Синодальной типографии входили 12 отделений типографии, были открыты книжные магазины по всей стране. Всего работало 347 мастеров (в том числе 70 учеников) на 150 станках. После Октябрьской революции, в 1917 г. типография была закрыта, а с 1931 г. в ее здании стал размещаться Историко-архивный институт (РГГУ).