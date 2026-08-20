КНИГИ СОШНОГО ПИСЬМА

Книги сошного письмa — русские рукописные сборники XVI—XVII вв., содержащие руководство для писцов, которые измеряли и описывали земельные и другие владения.

Впервые составлены в середине XVI в. в связи с податной реформой. Так как хозяйственную основу России того времени составляло земледелие, то за единицу налогообложения была взята так называемая соха («большая московская соха») — определенное количество распаханной земли, площадь которой зависела от качества почвы (добрая, средняя, худая) и социальной категории землевладения (служилая, церковная, дворцовая и черносошная). Однако соха, будучи не только земельной мерой, но и финансовой единицей, выражавшей определенный капитал, с которого брался процент в виде подати, также использовалась при сборе налогов с купцов и посадских людей. К. с. п. являлись руководством при оценивании качества земли или торгово-ремесленного капитала и формировании окладных единиц (сох). Древнейшая сохранившаяся К. с. п. датируется 1629.

Лит.: Веселовский С. Б. Сошное письмо. Исследование по истории кадастра и посошного обложения Московского государства. Т. 1—2. М.–СПб., 1915—1916; Кобрин В. Б., Леонтьева Г. А., Шорин П. А. Вспомогательные исторические дисциплины. М., 1984; Чечулин Н. Д. Начало в России переписей и ход их до конца XVI в. СПб., 1889.