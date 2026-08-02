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КНИГИ БЛОКАДНОГО ГОРОДА, МУЗЕЙ
Музей-библиотека «Книги блокадного города».
Наш Музей-библиотека оригинальное учреждение, объединяющее музей и общедоступную библиотеку. Музей собирает и хранит предметы истории, отражающие период блокады Ленинграда в жизни районных библиотек.
Здесь можно найти газеты, книги памяти, собрание блокадного фонда. В библиотеке регулярно проходят различные мероприятия, лектории и заседания клубов, выставки.
Иллюстрации:
Музей-библиотека «Книги блокадного города».
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