«КНИГА ЗАКОНОВ СТРАН»

Сирийское сочинение II-III вв., посвященное природе зла.

«Книга законов стран» – небольшое сирийское сочинение, написанное неким Филиппом, учеником гностика Вардесана, в форме диалога между самим Вардесаном и неким Авидой. Не исключено, что это – первый написанный по-сирийски трактат. Евсевий Кесарийский в «Евангельском приготовлении» приводит много цитат из него, которые почти дословно содержатся и в « Климентинах ».

Речь в диалоге ведется о причине физического зла, но особое внимание уделяется злу нравственному. Вардесан высказывает предположение о том, что человек в силу своей свободы не безгрешен по самой своей природе. Но грех не происходит от природы, ибо люди, одинаковые по природе, грешат по-разному. Грех не внушается и неумолимой судьбой: хотя звезды и ответственны за физическое зло, но ни они, ни географические условия не влияют на действия людей. Это доказывается, в частности, тем, что в разных областях мира живут христиане, которые сохраняют свои заповеди вне зависимости от местных условий, законов и традиций: «В каком бы месте они ни жили, законы этих областей не уклоняют их от Христовых законов, которым они подчиняются, и рок, воплощаемый правителями (архонтами-космократорами), не принуждает их заниматься тем, что они считают нечистым» (46).

«Книга законов стран» – первое достоверное свидетельство о существовании христианства в Персии.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев