КНИГА СТРАШНОГО СУДА (англ. Doomsday Book)

Кадастровая книга, составленная по результатам большой земельной переписи, проведенной по приказу Вильгельма Завоевателя (1066-1086) в 1085-1086 гг.

Битва при Гастингсе 1066 г. привела на английский престол нормандского герцога Вильгельма Бастарда, но не поставила точку в деле полного подчинения Англии. Новый король, помимо вооруженного сопротивления, столкнулся с тем, что порядок управления в Нормандии существенно отличался от английского.

В течение своего правления Вильгельм систематически заменял старую англо-саксонскую аристократию новой, нормандской. Одних людей он лишал земли, а других награждал ею. В конце своего правления он принял решение провести большую перепись, с целью упорядочить систему фиска.

Для проведения переписи при каждом графстве собиралась большая комиссия, в которую приглашались представители от комиссий сотен. Комиссию интересовали, в первую очередь, маноры: их размеры, состояний, количество крестьян, сведения о держателях и пр. Кроме того, важно было не только текущее состояние маноров, но и то, что они собой представляли в 1066 г., на момент завоевания.

На основании собранных сведений и была составлена Книга Страшного Суда. Структурно она делится на две части: «Малую Книгу» и «Большую Книгу». Более подробная и объемная «Малая Книга» содержит материалу по Норфолку, Эссексу и Саффолку. «Большая Книга» более сжато освещает остальную Англию, точнее ту ее часть, что была под контролем фиска нормандской династии.

Значение «Книги» крайне велико, как для историков, так и для английской короны, которая уже в XI в. получила мощный толчок для развития политических и фискальных институтов.

Иллюстрация:

Титульный лист одного из изданий "Книги Страшного суда". Англия, XIX в.

Автор статьи: Боварь В. В.