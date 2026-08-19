КНИГА СОГЛАСИЯ (ЛАТ. CONCORDIA, НЕМ. KONKORDIENBUCH)

Cборник лютеранских символических книг 1580 г.

« Книга согласия» создавалась в условиях внутрилютеранских споров (между гнесиолютеранами, филлипийцами, последователями Флация, Озиандра и Амсдорфа) и процессах Второй кальвинисткой Реформации, в ходе которых начиная с 1570-х гг. становится ясна необходимость создания общего вероисповедания для региональных лютеранских церквей. Созданная в 1576 г. «Формула согласия» (в основе которой лежало «Швабское исповедание» (1574) Якоба Андре, переработанное вюттенбергскими теологами) создало предпосылки общего собрания вероисповедных документов.

В дополнение к древним символами веры (апостольскому, афанасьевскому и никейскому) она содержит «Аугсбургское исповедание» Меланхтона (1530), «Апологию Аугсбургского исповедания» (1531), «Большой» и «Малый катехизис» Лютера (1529), «Шмалькальденские статьи» Лютера и дополнения к ним Меланхтона (1537), а также «Формулу согласия» (1577).

Целью вероисповедального сборника, как сформулировано в предисловии Якоба Андре и Мартина Хемница, является представить ясное изложение спорных теологических вопросов в основе на Св. Писание и «Аугсбургское вероиповедание» как «Символ

Веры нашего времени». «Книга Согласия» постепенно заметила собой собрания вероисповеданий, которые ранее использовались в различных поместных церквях (например, «Corpus philippicum» 1560 г., принятый в Саксонии и в Дании) в Германии, однако ее использование было весьма ограниченным в Вестфалии, Северной Германии и скандинавских странах.

Иллюстрации:

Титульная страница первого издания «Книги Согласия» 1580 г.

Автор статьи: Лурье З.А.