КНИГА РЕМЁСЕЛ
КНИГА РЕМЁСЕЛ - cвод правовых документов цехов Парижа середины - второй половины XIII века.
Составлен по приказу парижского прево Этьенна Буало. Именуется по начальной части свода, содержащей запись (произведена между 1261 и 1270 годами) статутов и показаний цеховых старшин 100 парижских цехов.
Первая треть «Книги ремёсел» определяла организацию производства, качество продукции, количество учеников и подмастерьев, продолжительность рабочего дня и т. д.
Вторая часть содержала перечень выплат в казну с парижской торговли; третья - запись судебных привилегий сеньоров на некоторых землях Парижа и его округи.
Целью составления «Книги ремёсел» были регламентация ремесленного производства, прав и обязанностей руководства цехов, установление мер наказания за нарушение цехового устава.
Оригинал «Книги ремёсел» уничтожен пожаром в 1737 году; старейшая из сохранившихся копий датируется концом XII века и хранится в Национальной библиотеке Франции. Впервые « Книга ремёсел » опубликована в 1837 году.
Издания:
Réglemens sur les arts et métiers de Paris, rédigés au XIII siècle, et connus sous le nom du Livre des métiers d’Étienne Boileau / Notes et une introduction par G.-B. Depping. P., 1837;
Книга ремесел и торговли города Парижа // Средние века. М., 1957–1958. Вып. 10–11.