КНИГА РЕМЁСЕЛ

КНИГА РЕМЁСЕЛ - cвод правовых документов цехов Парижа середины - второй половины XIII века.

Составлен по приказу парижского прево Этьенна Буало. Именуется по начальной части свода, содержащей запись (произведена между 1261 и 1270 годами) статутов и показаний цеховых старшин 100 парижских цехов.

Первая треть «Книги ремёсел» определяла организацию производства, качество продукции, количество учеников и под­мас­терь­ев , продолжительность рабочего дня и т. д.

Вторая часть содержала перечень выплат в казну с парижской торговли; третья - запись судебных привилегий сеньоров на некоторых землях Парижа и его округи.

Целью составления «Книги ремёсел» были регламентация ремесленного производства, прав и обязанностей руководства цехов, установление мер наказания за нарушение цехового устава.

Оригинал «Книги ремёсел» уничтожен пожаром в 1737 году; старейшая из сохранившихся копий датируется концом XII века и хранится в Национальной библиотеке Франции. Впервые « Книга ремёсел » опубликована в 1837 году.

Издания :

Réglemens sur les arts et métiers de Paris, rédigés au XIII siècle, et connus sous le nom du Livre des métiers d’Étienne Boileau / Notes et une introduction par G.-B. Depping. P., 1837;

Кни­га ре­ме­сел и тор­гов­ли го­ро­да Па­ри­жа // Сред­ние ве­ка. М., 1957–1958. Вып. 10–11.

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