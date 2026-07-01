КНИГА ПРАВИЛ

КНИГА ПРАВИЛ - сбор­ник цер­ков­ных ка­но­нов (пра­вил), впер­вые на­пе­ча­тан­ный в Мо­ск­ве в 1839 году; основной источник канонического права РПЦ.

Издана Святейшим Синодом для замены во многом устаревшей Кормчей книги. Вопрос об издании церковных канонов был поставлен в связи с работой по подготовке свода законов Российской империи: М. М. Спе­ран­ский считал необходимым включение Кормчей книги в этот свод. Однако митрополит Филарет (Дроздов) настоял на отдельном издании церковных канонов.

При подготовке издания были использованы как уже имеющиеся славянские переводы канонов XVII-XVIII веков, так и отобранные митрополитом Филаретом греческой рукописи. Окончательный текст сверялся с греческим церковно-каноническим сборником «Пидалион» (издание 1800 года). В 1-м издании Книги правил параллельно со славянским был напечатан греческий текст, однако в последующих изданиях греческий оригинал не воспроизводился. В отличие от Корм­чей кни­ги , Книга правил не содержит канонических толкований к правилам.

Книга правил предваряется Символами веры I и II Вселенских соборов, догматами IV Bceлeнcкoгo собора о двух природах во Христе, VI Вселенского собора о двух волях во Христе, VII Вселенского собора об иконопочитании. Книга правил содержит так называемые Каноны святых Апостолов, каноны I-IV, Пято-Шестого (Трулльского) и VII Вселенских соборов, десяти По­ме­ст­ных со­бо­ров III-V веков и правила отцов Церкви III-VIII веков. Каноны не сгруппированы по тематическому принципу, однако, начиная со 2-го издания (1843 год), Книга правил снабжена алфавитным предметным указателем, который облегчает поиск канонов на определённую тему.

С конца XIX века в церковной публицистике высказываются предложения об исправлении или новом переводе Книги правил. Пересмотр Книги правил осуществлён не был.

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