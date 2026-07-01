КНИГА О ВЕРЕ
КНИГА О ВЕРЕ - религиозный полемический антикатолический, антиуниатский и антипротестантский сборник, изданный в Москве в 1648 году.
Её украинский оригинал, основным источником которого является «Палинодия» Захарии Копыстенского, попал в Москву в 1644 году и был переведён на церковнославянский язык. «Книга о вере» издана по инициативе протопопа кремлёвского Благовещенского собора Стефана Вонифатьева, духовника царя Алексея Михайловича.
Сочинение имеет ярко выраженную прогреческую направленность, и его публикация, вероятно, была призвана утвердить греческие и украинские влияния в Русской церкви. Содержание сборника отражает противостояние в среде русской духовной элиты, позднее сказавшееся на расколе Русской церкви (смотри Старообрядчество).
«Книгу о вере» активно использовал патриарх Никон в «Скрижали» и посланиях. Одновременно книга имела большой авторитет у старообрядцев: в ней содержится статья в защиту двуперстия и эсхатологического пророчества, где датой конца света назван 1666 год. В 1912 году в московской старообрядческой типографии П. П. Рябушинского вышла перепечатка «Книги о вере».