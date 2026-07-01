КНИГА О ВЕРЕ

КНИГА О ВЕРЕ - религиозный полемический антикатолический, антиуниатский и антипротестантский сборник, изданный в Москве в 1648 году.

Её украинский оригинал, основным источником которого является «Палинодия» За­ха­рии Ко­пы­стен­ско­го , попал в Москву в 1644 году и был переведён на церковнославянский язык. «Книга о вере» издана по инициативе протопопа кремлёвского Благовещенского собора Стефана Вонифатьева, духовника ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча .

Сочинение имеет ярко выраженную прогреческую направленность, и его публикация, вероятно, была призвана утвердить греческие и украинские влияния в Русской церкви. Содержание сборника отражает противостояние в среде русской духовной элиты, позднее сказавшееся на расколе Русской церкви (смотри Старообрядчество).

«Книгу о вере» активно использовал пат­ри­арх Ни­кон в «Скрижали» и посланиях. Одновременно книга имела большой авторитет у старообрядцев: в ней содержится статья в защиту двуперстия и эсхатологического пророчества, где датой конца света назван 1666 год. В 1912 году в московской старообрядческой типографии П. П. Рябушинского вышла перепечатка «Книги о вере».

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