«КНИГА МЁРТВЫХ»

«Книга Мёртвых» — корпус древнеегипетских религиозных текстов, относимых к так называемой заупокойной литературе.

Название получила от арабов, находивших свитки с текстами в гробницах на мумиях, это название использовал первый издатель «К. М.» Р. Лепсиус. Древнеегипетское название — «Книга выхода в день» (перет эм херу). Впервые появляется на пеленах мумий в начале Нового царства и получает дальнейшее распространение на папирусах, часто иллюстрированных миниатюрами-виньетками. Записывалась линейной и курсивной иероглификой — разновидностью иероглифики, характерной для священных текстов, часто с использованием обратного направления письма. Полные списки и отдельные главы из «К. М.» с иллюстрациями и без помещались на стены гробниц, саркофаги, различные предметы погребального инвентаря и даже на стены храмов. Главы «К. М.» включали описание путешествия покойного по загробному миру и особенностей его топографии, прибытие в зал суда Осириса и оправдание после взвешивания его сердца, пребывание на полях Иалу и выход в день на восточном горизонте. В «К. М.» включались также главы, посвященные превращению покойного в различные существа, обращения к богам, защитные заклинания. Самые известные главы «К. М.»: глава 17, содержащая сведения о космологии; 64 — одна из наиболее древних частей, «книга выхода в день в одной главе», обретенная в Гермополе ; 125 — так называемая отрицательная исповедь и взвешивание сердца («психостасия»). Глава 6 помещалась на фигурки ушебти (ответчиков) — слуг покойного, 30 — на оборот «сердечных скарабеев », 162 — на гипокефалах. «К. М.» существует в двух редакциях — фиванской (с XVIII династии) и саисской (с XXVI династии). Всего известно 192 главы «К. М.», последовательность которых сложилась в саисской редакции. Многие главы в разных списках имеют различные варианты. Красными чернилами выделялись рубрики — названия глав, а также комментарии. Многие тексты, вошедшие в состав «К. М.», известны еще в «Текстах Пирамид» и «Текстах Саркофагов» . Главы «К. М.» вошли в более поздние сборники заупокойных текстов — так называемых книг иного мира, тексты могли записываться иератикой и демотикой. Самые поздние списки «К. М.» на папирусах датируются серединой II в. н. э.

Лит.: Allen T. G. The Book of the Dead or Going Forth by Day. Ideas of the Ancient Egyptians Concerning the Hereafter as Expressed in their own Terms. Translated by Thomas George Allen. Chicago (Ill.), 1974; Barguet P. Le livre des morts des anciens egyptiens. Paris, 1967; Budge E. A. W. The Book of the Dead. The Chapters of Coming Forth by Day. London, 1898; Idem. The Book of the Dead: an English translation. London, 1901;Iden. The Chapters of Coming Forth by Day; or, The Theban Recension of the Book of the Dead. The Egyptian Hieroglyphic Text Edited from Numerous Papyri. London, 1910; Faulkner R. O. The Egyptian Book of the Dead. London, 1985; Lepsius R. Das Todtenbuch der Ägypter. Leipzig, 1842; Munro I. Untersuchungen zu den Totenbuchpapyri der 18. Dynastie. Kriterien ihrer Datierung. London–New York, 1988; Naville E. Das aegyptische Todtenbuch des XVIII. bis XX. Dynastie, aus verschiedenen Urkunden zusammengestellt. 3 Bd. Berlin, 1886.