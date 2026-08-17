КНИГА БОЛЬШОМУ ЧЕРТЕЖУ

КНИГА БОЛЬШОМУ ЧЕРТЕЖУ - текстовое описание, аннотированный указатель топонимов двух несохранившихся крупнейших географических карт Русского государства конца XVI - начала XVII веков - «Старого чертежа» и чертежа «Полю».

Со­став­ле­на в 1627 году в Раз­ряд­ном при­ка­зе подьячим А. И. Мезенцевым как географическое пособие для людей, находившихся на государевой службе. Содержит около 2 тысяч топонимов и свыше 1,5 тысяч величин расстояний. Описание в «Книге Большому чертежу» строго формализовано, однако её язык богат и образен, что позволяет считать её своеобразным литературным памятником.

«Старый чертёж» был составлен около 1597-1598 годов; около 1627 года он обветшал и одновременно с составлением «Книги Большому чертежу» был скопирован. Имел размер около 1,3х1,4 м, масштаб около 1:2,7 миллионам и охватывал основную территорию Русского государства и обширные сопредельные земли - от Белого моря до Чёрного моря и от побережья Финского залива до реки Обь.

Его описание в «Книге Большому чертежу» ведётся по главным рекам, степень подробности описания неодинакова, особое внимание обращено на важные в военно-стратегическом отношении районы - север, северо-запад и запад, отчасти центр страны. Как дополнение к «Старому чертежу» был составлен чертёж «Полю», изображавший полосу земли между левыми притоками Днепра и правыми притоками Дона - от Москвы до Чёрного моря, включая Крымский полуостров. Его описание в «Книге Большому чертежу» ведётся по главным татарским «дорогам», основное внимание уделено оборонительным объектам.

«Книга Большому чертежу» сохранилась в многочисленных (до 30) списках 17-19 веков (древнейший из датированных списков - 1660-е годы), известны 8 основных её редакций. Введена в научный оборот В. Н. Та­ти­ще­вым , впер­вые опуб­ли­ко­ва­на в 1773 году Н. И. Но­ви­ко­вым.

Издания:

Кни­га Боль­шо­му чер­те­жу. М.; Л., 1950.

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