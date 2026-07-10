КНАПП ГЕОРГ ФРИДРИХ

Кнапп (нем. Knapp), Георг Фридрих (07.03.1842, Гиcен — 20.02.1926, Дармштадт) — германский экономист, теоретик статистики, как считают некоторые исследователи, своими трудами предвосхитивший теорию Дж. Кейнса .

С детства проявлял интерес к математике, естественным наукам и языкам, в 1853—1865 учился в университетах Мюнхена, Берлина, Геттингена. В 1865 в Геттингенском университете защитил докторскую диссертацию на тему «Изучение теории Тюнена о заработной плате и процентных ставках в отдельном государстве». В 1867 возглавил статистическое бюро в Лейпциге. В 1869—1874 — экстраординарный профессор Лейпцигского университета, в 1874—1918 — ординарный профессор университета Страсбурга, в 1891—1892 и в 1908—1909 — ректор. В университете Страсбурга в сотрудничестве с Г. Шмоллером начал работу по созданию исторической школы политэкономии. Занимался исследованием статистики, аграрных отношений и теории денег. Научная теория К. наиболее полно изложена в опубликованной в 1905 работе «Государственная теория денег», в которой автор подчеркивал не экономическую, а позитивно-правовую ценность денег как гаранта правового порядка. Труд К. стал манифестом так называемого номинализма и вызовом положениям металлической теории, господствовавшей в экономической науке; эта работа ознаменовала также появление так называемого картализма (хартализма), отрицавшего принципы валютного золотого стандарта. Полагая, что немецкое государство — это государство чиновников, К. выступал за повышение уровня образования этого социального слоя общества. После поражения Германии в Первой мировой войне К. в 1919 покинул Эльзас и переехал в Дармштадт. Был членом Прусской, Баварской и Гейдельбергской академий наук.

Соч.: Очерки государственной теории денег. Деньги. Денежная система / Пер. с нем. Одесса, 1913; Die Bauernbefreiung und der Ursprung der Landarbeiter in den älteren Theilen Preußens. 2 Bde. München, 1887; Grundherrschaft und Rittergut. Leipzig, 1897; Staatliche Theorie des Geldes. Leipzig, 1905.

Лит.: Дубянский А. Н. Государственная теория денег Г. Кнаппа. Электронный ресурс. Режим доступа: http://institutiones.com/personalities/2579-gosudarstvennaya-teo-riya-deneg-knappa.html; DehioL. Georg Friedrich Knapp. 1842—1926 // Die Grossen Deutschen. Frankfurt-am-Main, 1985. S. 399—406.