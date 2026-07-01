КЛЮЗЕРЕ ГЮСТАВ ПОЛЬ

КЛЮЗЕРЕ ГЮСТАВ ПОЛЬ - французский политический и военный деятель.

Из семьи военного. В 1843 году окончил Сен-Сирское военное училище и поступил на воинскую службу. Во время Революции 1848 года во Франции перешёл в нерегулярную Мобильную гвардию, находившуюся в распоряжении военного министра генерала Л. Э. Кавеньяка, командовал батальоном. Участвовал в подавлении Июньского восстания 1848 года в Париже, за что был удостоен ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на .

После поражения революции возвратился на службу в армию. После переворота в декабре 1851 года за республиканские взгляды отправлен в отставку, в 1852 году определён служить в Алжир. Участвовал в Крым­ской вой­не 1853-1856 годов ,был ранен. С 1856 года вновь служил в Алжире, отличился в борьбе с повстанцами. Был представлен к офицерскому кресту ордена Почётного легиона, однако вычеркнут из наградного списка На­по­ле­о­ном III , что стало причиной ухода Клюзере в отставку.

В 1860 году поступил на службу в отряд волонтёров под командованием Дж. Гарибальди, участвовал в освободительном походе «Тысячи» на Юг Италии. Во время Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годов воевал в рядах армии северян, получил звание бригадного генерала и американское гражданство. В 1866-1867 годах на стороне фениев сражался за независимость Ирландии. По возвращении во Францию включился в борьбу против режима Второй империи. В 1868 году арестован. В тюрьме сблизился с деятелями Интернационала 1-го, стал приверженцем М. А. Ба­ку­ни­на . Освобождён из заключения как гражданин США и выслан из Франции.

В 1870 году тайно вернулся в Париж, в апреле 1871 года военный делегат (министр) Па­риж­ской ком­му­ны 1871 года . После её поражения заочно приговорён военным трибуналом к смертной казни, эмигрировал. В связи с объявлением амнистии в 1884 году вернулся во Францию, с 1888 года неоднократно избирался в Палату депутатов, где примыкал к социалистам.

Сочинения:

Mémoires. P., 1888. Vol. 1–3.

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