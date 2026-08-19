КЛЮНИ (АББАТСТВО)

КЛЮНИ - бе­не­дик­тин­ское аб­бат­ст­во свя­тых Пет­ра и Пав­ла в Бур­гун­дии (Фран­ция), важ­ней­ший центр дви­же­ния за ду­хов­ное об­нов­ление западной Церк­ви в X - начале XII веков.

Основано 11.09.909 года (или 910 год) герцогом Аквитании Гильомом I Благочестивым (умер в 918 году). По учредительной хартии монастырь ставился в прямое подчинени па­пе Рим­ско­му , получал независимость от местных светских и духовных властей и право самостоятельного избрания аббата. Возвышение Клюни связано с именем его второго аббата Одона Клюнийского, одного из инициаторов Клю­ний­ской ре­фор­мы .

В уставе и обычаях Клюни особое внимание уделялось совершению полного круга богослужений, молитве, аскезе, созерцательной жизни, чтению духовной литературы. При Одоне началось создание монашеской конгрегации Клюни - обширной сети подчинённых обителей (приоратов) по всей Европе; аббатство превратилось в крупного землевладельца. Расцвет Клюни пришёлся на время настоятельства Одилона Клюнийского, второго главного идеолога Клюнийской реформы. Особую роль приобрело литургическое поминовение усопших, что обеспечило обители приток поминальных вкладов, поддержку светской знати. Клюнийская конгрегация превратилась во влиятельную силу Римско-католической церкви. В 998 году папа Григорий V (996-999 годы) дал Клюни полный иммунитет, который в 1024 году был распространён на все клюнийские общины. При аббатах Гуго де Семюре (1049-1109 годы) и Петре Достопочтенном (1122-1156 годы) Клюнийская реформа распространилась почти по всей Западной Европе, росло влияние и богатство аббатства, в нём велось масштабное строительство. Однако в это же время начали проявляться первые симптомы кризиса: разногласия и обмирщение внутри монашеской общины.

В XII веке Клюни, несмотря на появление новых влиятельных духовных центров - монастырей Сито и Клерво (смотрите в статье Цистерцианцы), продолжал играть важную роль в Римско-католической церкви, поддерживая Гри­го­ри­ан­скую ре­фор­му и крестовые походы. Однако духовный упадок привёл к постепенной потере былого могущества, привилегий и влияния. По конкордату 1516 года с Францией французский король получил право назначения аббатов. К концу XVI века все клюнийские монастыри за пределами Франции были закрыты или отделились от конгрегации. Аббатство Клюни было ликвидировано в 1790 году в ходе Французской революции XVIII века.

Архитектурный комплекс Клюни складывался в 3 основных этапа. 1-я церковь (так называемый Клюни-1) была построена в 910-927 годы. Базилика Клюни-II (948-981 годы) имела атриум перед западным фасадом, три 7-пролётных нефа в основной части и деамбулаторий с венцом капелл вокруг хора. Базилика Клюни-III (около 1088-1130 годов) была возведена при поддержке короля Кастилии и Леона Альфонсо VI: этот величественный храм длиной 187 м оставался самым большим в мире до времени перестройки Святого Петра собора в Риме (XVI век). Базилику предварял 3-нефный нар­текс , фланкированный двумя башнями западного фасада. Из него в 5-нефный храм вёл входной портал, в тимпане которого располагался рельеф с изображением Страшного суда. Высота центрального 11-пролётного нефа с полуциркульным сводом достигала 30 м.

Наружные стены храма были укреплены контрфорсами, что необычно для церкви романского стиля. Базилику пересекали 2 трансепта (единственный случай во французской архитектуре); над средокрестием большого трансепта, над его северными и южными рукавами и над средокрестием малого трансепта располагались башни. К трансептам и алтарной части с главной апсидой примыкало не менее 16 апсидных приделов-часовен с деамбулаторием, украшенным изысканными колоннами со скульптурными капителями (Музей Ошье, Клюни). Кроме того, на месте Клюни-II был отстроен богато декорированный клуатр (1115-1122 годs).

Ком­плекс аб­бат­ст­ва Клюни был почти полностью разобран в начале XIX века. На начало XXI века сохранились лишь южные рукава обоих трансептов Клюни-III с одной 8-угольной башней и капеллой аббата К. Жана III де Бурбона (XV век). Облик Клюни-III воспроизводят в общих чертах многие романские церкви во Франции (например, базилика в Паре-ле-Моньяль).

Иллюстрация:

Ба­зи­ли­ка Клю­ни-III (ок. 1088–1130). Ре­кон­ст­рук­ция. Архив БРЭ.

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