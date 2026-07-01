КЛЮИТЕНС АНДРЕ

КЛЮИТЕНС АНДРЕ - бельгийский и французский дирижёр .

Окончил Королевскую консерваторию в Антверпене по классам фортепиано (1921 год, учился у Э. Боске), гармонии и контрапункта (1922 год). С 1922 года концертмейстер Королевского оперного театра в Антверпене (где главным дирижёром был его отец Альфонс Клюитенс), в 1927-1932 годах дирижёр там же. С 1932 года художественный руководитель Оперного театра Тулузы, с 1935 года дирижировал в оперных театрах Лиона, Бордо и Виши.

Как симфонический дирижёр впервые выступил в 1938 году в Виши (заменил Й. Крипса в концерте из произведений Л. ван Бетховена). Поселившись в Париже в 1947 году (с 1948 года гражданин Франции), стал художественным руководителем театра «Опера-Комик», в 1949 году - дирижёром Оркестра Па­риж­ской консерватории .(сменил Ш. Мюнша). В 1950-е годы много гастролировал в Европе (в том числе в 1959 году в СССР) и США (с 1956 года). Первый французский дирижёр, принявший участие в Байрёйтском фестивале (1955 год).

С 1959 года приглашённый дирижёр Венской государственной оперы, с 1960 года главный дирижёр Национального оркестра Бельгии. Заслужил репутацию превосходного интерпретатора музыки венских классиков, а также французской и русской музыки XIX века. Первый исполнитель ряда произведений Д. Мийо, А. Жоливе, О. Мес­сиа­на и других французских композиторов XX века.

С успехом дирижировал операми Р. Вагнера, в том числе тетралогией «Кольцо нибелунга» и оперой «Парсифаль» в миланском театре «Ла Скала». Среди лучших аудиозаписей Клюитенса: все симфонии Л. ван Бет­хо­ве­на (с Берлинским филармоническим оркестром), оперы «Пеллеас и Мелизанда» К. Дебюсси, «Фауст» Ш. Гуно, «Кармен» и «Искатели жемчуга» Ж. Бизе, сочинения для хора с оркестром Г. Берлиоза и Г. Форе.

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