КЛЮЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, генерал

Сын коллежского регистратора, православный. Окончил Санкт-Петербургскую классическую гимназию. 31.8.1877 поступил в Павловское военное училище. 8.8.1879 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики с зачислением по армейской пехоте и прикомандированием к лейб-гвардии Волынскому полку. 16.9.1880 переведен в лейб-гвардии Волынский полк с переименованием в прапорщики (со старшинством с 8.8.1879). 4.10.1882 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 30.8.1883 произведен в подпоручики. 14.3.1885 произведен в поручики. 29.3.1885 произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. 1.4.1885 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Варшавский военный округ. 26.11.1885 переведен в Генеральный штаб с назначением старшим адъютантом штаба 18-й пехотной дивизии. 15.9.1885 назначен старшим адъютантом штаба 14-го армейского корпуса. С 20.10.1887 по 1.11.1888 прикомандирован к 69-му пехотному Рязанскому полку для цензового командования ротой. 9.4.1891 назначен и. д. штаб-офицера при управлении начальника 8-й местной бригады. 21.4.1891 произведен в подполковники с утверждением в должности. 3.7.1891 назначен штаб-офицером для поручений при управлении 43-й резервной бригады (с 1.1.1898 – 46-я пехотная резервная бригада). С 1.5.1894 по 3.9.1894 прикомандирован к лейб-гвардии Волынскому полку для цензового командования батальоном. 2.4.1895 произведен в полковники за отличие по службе. 2.3.1902 назначен командиром 182-го пехотного резервного Гроховского полка. 2.9.1904 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением генералом для особых поручений при командующем войсками Варшавского военного округа. 10.1.1905 назначен командиром лейб-гвардии Волынского полка. 17.12.1906 зачислен в Свиту его императорского величества с оставлением в должности. 4.2.1909 произведен в генерал-лейтенанты с назначением начальником штаба Варшавского военного округа. 15.8.1913 назначен командиром 1-го Кавказского армейского корпуса. Участник Первой мировой войны. 16.7.1914 назначен командующим 13-м армейским корпусом. Во время Восточно-Прусской операции в августе 1914 неудачно командовал войсками и попал с корпусом в окружение. 17.8.1914 в районе д. Заддек, командуя остатками центральной группы корпусов 2-й армии, отдал приказ о капитуляции всем еще сопротивлявшимся русским частям и сдался в плен. 11.12.1914 исключен из списков пропавшим без вести в боях с неприятелем. Содержался в крепости Кенигштейн на Эльбе в Германии, где был старшим среди русских военнопленных. Сотрудничал с лагерным начальством в целях установления благоприятного для себя режима содержания. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Севере России. 24.7.1919 вместе с группой бывших военнопленных офицеров прибыл в Архангельск. 29.7.1919 назначен состоять в распоряжении генерал-губернатора Северной области. 9.8.1919 назначен начальником оперативного отдела штаба главнокомандующего всеми русскими вооруженными силами на Северном фронте. В сентябре 1919 г. назначен генерал-квартирмейстером штаба главнокомандующего Северным фронтом. В феврале 1920 г. назначен руководителем делегации правительства Северной области на переговорах с временным правительством Карелии. Затем эмигрировал в Финляндию. В июле 1920 г. назначен представителем генерала Е. К. Миллера в Финляндии. Был руководителем лагеря русских беженцев в г. Лахти и разведки белых на территории Советской России в районе Петрограда.

Жена: дочь полковника Зинаида Андреевна (урожденная Полещук).