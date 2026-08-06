КЛЮЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

КЛЮЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский поэт.

Из семьи крестьян-старообрядцев. В 1890-е годы учился в Вытегре в церковно-приходской школе и 2-классном городском училище. В 1906 году подвергнут аресту и полугодичному тюремному заключению за революционную агитацию крестьян. В 1900-1910-х годах жил преимущественно в деревнях Русского Севера, в Вытегре. С 1923 года в Петрограде, с 1932 года в Москве. 02.02.1934 года арестован, выслан в Нарымский край, затем в Томск, где и был расстрелян. Реабилитирован посмертно.

Дебютировал поэтическим сборником «Новые поэты» (1904 год), первые опыты в стиле народной поэзии относятся к 1908 году. Популярность принёс сборник стихов «Сосен перезвон» (1912 год), вышедший с предисловием В. Я. Брюсова и посвящённый А. А. Блоку, с которым Клюев переписывался с 1907 года.

В начале 1910-х годов поэзия Клюева получила высокую оценку акмеистов ( Н. С. Гу­ми­лёв увидел в Клюеве продолжателя «традиций пушкинского периода» - «Аполлон», 1912, №1); Клюев участвовал в заседаниях «Цеха поэтов», печатался в столичных изданиях. В 1915-1916 годах стал, наряду с С. А. Есе­ни­ным (с которым познакомился в октябре 1915 года), ключевой фигурой новокрестьянского направления в русской поэзии (С. А. Клычков, П. В. Орешин, А. В. Ширяевец и др.).

Творческим итогом периода 1905-1918 годов явилось 2-томное собрание стихотворений «Песнослов» (1919 год), объединившее сборники «Братские песни» (1912 год), «Лесные были» (1913 год), «Мирские думы» (1916 год) и др. Утопическое восприятие революции как пути в Царствие Божие в стихах 1918-1919 годах сменяется в начале 1920-х годов (сборник «Львиный хлеб», 1922 год) представлением о ней как о кощунственном развенчании «Матери-красоты».

В 1920-е годы Клюев тяготеет к эпическим формам, создаёт поэмы «Четвёртый Рим», «Мать-Суббота» (обе 1922 год), «Плач о Сергее Есенине» (1926 год), «Соловки» (1926-1928 годы), «Заозерье», «Деревня» (обе 1927 год), «Погорелыцина» (1928 год), «Каин» (1929 год). Грандиозный эпический замысел начатой в 1928 году поэмы «Песнь о Великой Матери» (опубликована в 1991 году) завершён не был.

Поэзию Клюева, вобравшую в себя традиции русского фольклора (особенно северного), духовных стихов, старообрядческих песнопений, отличают усложнённый орнаментальный стиль, основанный на «нанизывании» метафор, обилие этнографических реалий. Идеализируя патриархальный уклад «избяной» Руси- Ки­те­жа и противопоставляя его городской цивилизации (их антагонизм символически представлен как вражда Земли и Железа), Клюев контаминирует мотивы народной ми­фо­ло­гии и хри­сти­ан­ской мис­ти­ки, ба­лан­си­руя меж­ду апокалиптическими настроениями и утопическими чаяниями.

Сочинения:

Со­чи­не­ния: В 2 т. / Под ред. Г. П. Стру­ве, Б. А. Фи­лип­по­ва. Мюн­хен, 1969

Сер­д­це Еди­но­ро­га. Сти­хо­тво­ре­ния и по­эмы. СПб., 1999

Сло­вес­ное дре­во: [Про­за]. СПб., 2003

Пись­ма к А. Бло­ку, 1907–1915. М., 2003

Га­га­рий зык: Ма­лое со­б­ра­ние со­чи­не­ний: Сти­хо­тво­ре­ния, по­эмы, про­за. Че­ля­бинск, 2005.

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