КЛЫКОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

КЛЫКОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ - российский скульп­тор, народный художник РФ (2000).

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье. Учил­ся в МХИ (1962-1968 годы) у М. Г. Ма­ни­зе­ра, О. М. Манизера. В ранних произведениях Клыков обращался к искусству архаики («Сидящая девочка», 1968 год; «Стыдливая», 1973 год). Работал в различных материалах (бронза, медь, известняк, мрамор и др.). Скульптура «Радость» (1971 год), изображающая девочку, ловящую капли дождя, открыла новый этап в творчестве Клыкова.

В некоторых работах он прибегал к образам ан­тич­но­сти (в том числе статуя «Меркурий» перед зданием Международного торгового центра в Москве, 1982 год). Для здания Детского музыкального театра в Москве Клыков создал фигуру «Синяя птица» (эмблема театра) на фасаде и скульптурный декор интерьеров (1976-1979 годы).

Автор многочисленных памятников, посвящённых писателям, деятелям русской истории и церкви, в том числе К. Н. Батюшкову в Вологде (1987 год), преподобному Сергию в Радонеже (1987 год), протопопу Аввакуму в селе Григорово Нижегородской области (1988 год), великой княгине Елизавете Фёдоровне в Мар­фо-Мари­ин­ской оби­те­ли в Мо­ск­ве (1990 год), святому Серафиму Саровскому в Сарове (1991 год), святым Кириллу и Мефодию на Славянской площади в Москве (1992 год), маршалу Г. К. Жукову перед зданием Исторического музея в Москве (1995 год), И. А. Бунину в Орле (1995 год), императору Николаю II в селе Тайнинское Московской области (1996 год, восстановлен в 2000 году), князю Владимиру в Белгороде (1998 год), П. А. Столыпину в Саратове (2002 год), святому Савве Сербскому в Белграде (2003 год), адмиралу А. В. Кол­ча­ку в Иркутске (2004 год), В. М. Шукшину на горе Пикет в Алтайском крае (2004 год); также автор памятной доски «Кирилл и Мефодий» (1992 год, базилика Святого Климента в Риме).

Наиболее масштабной архитектурно-скульптурной композицией Клыкова стал памятник Победы «Звонница» в военно-историческом музее-заповеднике «Прохоровское поле» в Белгородской области (1995 год).

По проекту Клыкова возведена Покровская церковь в Мармыжах (1996-2006 годы; на стенах - 48 рельефов). В 1992-2006 годах президент Международного фонда славянской письменности и культуры. Государственная премия СССР (1982 год), Государственная премия РСФСР (1988 год). В посёлке имени Ленина близ железнодорожной станции Мармыжи открыт музей Клыкова (2008 год).

Иллюстрация:

Фото В. М. Паппе. В. М. Клы­ков. Па­мят­ник свя­тым Ки­рил­лу и Ме­фо­дию в Мо­ск­ве. 1992. Архив БРЭ.

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