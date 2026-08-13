КЛЫЧКОВ СЕРГЕЙ АНТОНОВИЧ

КЛЫЧКОВ СЕРГЕЙ АНТОНОВИЧ - русский писатель, переводчик.

Из ста­ро­об­рядческой кре­сть­ян­ской се­мьи. Де­бю­ти­ро­вал сти­ха­ми о ре­во­лю­ции (1906 год), соз­дан­ны­ми под впе­чат­ле­ни­ем от уча­стия в Де­кабрь­ском во­оруженном вос­ста­нии 1905 года . С 1908 года учился в Московском университете (исключён в 1913 году). В 1914 году призван в армию, воевал на фронте. В 1919-1921 годах жил в Крыму. С 1921 года в Москве; сотрудничал с журналом «Красная новь», издательством «Круг». 31.07/01.08.1937 года арестован, расстрелян; реабилитирован посмертно.

При­над­ле­жал (на­ря­ду с С. А. Есе­ни­ным , Н. А. Клюевым и др.) к так называемому новокрестьянскому направлению в русской поэзии. Отстаивал простоту и ясность поэтического языка, неприятие «формализма» по­эзии статья «Лысая гора», 1923 год). Безмятежный лиризм и созерцательность первых сборников «Песни: Печаль-Радость. Лада. Бова» (1911 год) и «Потаённый сад» (1913 год) с их фольклорной символикой сменяются к началу 1920-х годов трагическим ощущением всесилия зла, непрочности личного счастья и самой православной крестьянской Руси («Домашние песни», 1923 год; «В гостях у журавлей», 1930 год).

Из-за идеологической травли с конца 1920-х годов вынужден зарабатывать на жизнь переводами (киргизский эпос «Манас», марийский фольклор, грузинская поэзия). Замысел написать ритмизованной прозой фантасмагорическую «поэму» в девяти книгах «Живот и смерть» о торжестве дьявольского начала в русской жизни частично реализовал в философско-мифологических романах «Сахарный немец» (1925 год), «Чертухинский балакирь» (1926 год), «Князь мира» (1928 год). В прозе Клычкова фольклорное начало (мотивы народных преданий и сказок) сочетается с традициями Н. В. Го­го­ля, Н. С. Лес­ко­ва , А. М. Ре­ми­зо­ва, А. Бе­ло­го.

Сочинения:

Собр. соч.: В 2 т. / Пре­дисл. Н. М. Солн­це­вой. М., 2000;

Ма­дур-Ва­за По­бе­ди­тель. Воль­ная об­ра­бот­ка по­эмы М. Плот­ни­ко­ва «Ян­гал-Маа». М., 2000.

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