КЛЯЙН УИЛЬЯМ

Франко-американский фотограф, художник и кинорежиссер.

Ранние годы

Родился в семье еврейско-венгерских иммигрантов. Уильям посещал начальную и среднюю школу в Нью-Йорке, затем в 1932 г. поступил в городской колледж, где изучал социологию. После завершения обучения был призван в армию. Кляйн служил в Германии и Франции, в последней он поселился в 1948 г. после демобилизации. В том же году поступил в Сорбонну, где изучал искусство.

Во время обучения в Сорбонне Кляйн увлекся абстрактной живописью. Значительное влияние на его становление оказал Ф. Леже . В 1952 г. в Милане состоялись персональные выставки Кляйна, где также были представлены его работы совместно с А. Манджаротти. Кроме того, на экспозиции были представлены кинетические скульптуры Уильяма.

Фотография

Благодаря знакомству с А. Либерманом, арт-директором «Вог», Кляйн заинтересовался фотографией. Он сделал несколько модных фотосъемок для этого издания, отмеченных в т.ч. премией «Прикс-Надар» в 1957 г. Так же, как и в своей абстрактной живописи, в фотографии Клейн искал необычные композиционные решения, играл со светом и тенью. Формально не имея фотографического образования, довольно быстро Уильям стал заметной фигурой в художественной среде Франции и США. По мнению критиков, одной из отличительных особенностей стиля Кляйна стали ироничность и бескомпромиссное нарушение устоявшихся в фотографии правил и традиций. Новаторским был часто используемый фотографом прием «сдергивания кадра»: «Если вы внимательно посмотрите на жизнь, вы увидите нечеткие края. Встряхните рукой. Неясные очертания – часть жизни». Фотографические работы второй половины 1950-х утвердили Кляйна как одного из отцов уличной фотографии. В этот период он создал серии фотографий «Оружие 1, Нью-Йорк» (1955), «Святое семейство на велосипеде» (Рим, 1956), «Кинопостер» (Токио, 1961). Идея создания серии фотографий, посвященной одному месту, зародилась у Кляйна в 1954 г., когда он ненадолго вернулся в Нью-Йорк. Задумка фотографа состояла в том, чтобы создать книгу путешествия, отразить взгляд на родной город через разный культурный контекст – американский и европейский. Добиться «живости» и движения в кадре позволило использование широкоугольных объективов.

Важным идейным отличием фотографии Кляйна от заложенных А. Картье-Брессоном традиций было отрицание объективности фотографического искусства и взгляда фотографа на объект как такового: «Какой бы объектив ни использовался, любая фотография будет искажением того, что мы видим на самом деле».

В 1956 г., когда была издана книга «Нью-Йорк», Кляйн посетил Италию, где познакомился с Ф. Феллини. Тот предложил ему место ассистента на съемках его будущего фильма. Однако сотрудничество не состоялось. В 1959 г. Кляйн посетил Москву. В 1961 г. он побывал в Токио. В фокусе Кляйна – городская толпа, выхваченные из нее лица незнакомцев, уличные сценки, одним словом, попытка запечатлеть многообразный портрет города. Несмотря на командировки в мировые столицы, Кляйн всегда возвращался в ставший ему родным Париж. Французская столица предстала в его объективе предельно разнообразной – от шествий и парадов до протестного движения, от идеалистических уличных сценок до концептуальных модных показов.

Кино

В середине 1960-х Кляйн обратился к кинематографу. В 1966 г. он срежиссировал фильм «Кто ты, Полли Маджио?». Главную роль в сатирической артхаусной картине сыграла модель Дороти МакГоан. Кляйн в нем задается вопросом о той важности, которая придается образу в нашем обществе, о подмене значимости внешнего. Через вопрос «кто я/ кто ты?» он обращается к переосмыслению роли масс-медиа, к попытке низвергнуть их влияние.

В 1969 г. Кляйн выступил режиссером картины «Мистер Свобода», ставшей антиамериканской сатирой. Ироничным взглядом на современность и масс-медиа проникнут и фильм «Модельная пара» (1977). Параллельно с полнометражными лентами Кляйн в течении 1960-1990-х снял множество короткометражек, работал над документальными фильмами. В 1982 г. он срежиссировал документальную ленту «Французский», посвященную Открытому чемпионату Франции по теннису. Своеобразным итогом деятельности Кляйна как фэшн-фотографа стала документальная лента «Внутри и вне моды» (1994).

Киноработы Кляйна не были рассчитаны на массового зрителя и ставили перед собой узкий ряд задач. Параллельно кинематографу Уильям развивался как успешный автор и режиссер рекламных роликов. Им было снято более 250 телевизионных рекламных блоков.

Несмотря на отход от фотографии, Кляйн признан выдающимся ее мастером. Его ретроспективные выставки проходят по всему миру.