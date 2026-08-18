КЛЯЙН ИВ

КЛЯЙН ИВ - французский живописец, скульптор.

Родился в семье живописцев. Занятия дзюдо и посещение Японии (1952-1953 годы) вызвали у Кляйна интерес к японской культуре; он изучал также философию Г. Башляра, теософское учение розенкрейцеров, изложенное в «Космогонии» М. Энделя (последователя Р. Штейнера). Всё это определило его оригинальную концепцию художественного творчества как почти алхимического поиска первоэлементов - универсалий, концентрирующих в себе смысл прекрасного.

Первоначально Кляйн экспериментировал с чистыми цветами (зелёным, оранжевым, жёлтым и др.) для выявления заложенных в них психологических ассоциаций (серии «Монохромы», 1955-1962 годы). После поездки в 1957 году в Ассизи и изучения фресок Джотто отдавал предпочтение сине-голубому цвету, в понимании Кляйна - живому универсальному Символу Вселенной, беспредельности неба и моря [«Синий монохром» («IKB-3»), 1960 год, Национальный музей современного искусства, Париж].

Химический красочный состав разработанного им синего цвета, названного International Klein Blue (IKB) и ставшего центральным элементом его художественной системы, был запатентован в 1960 году. Кляйн экспериментировал с IKB, насыщая им различные предметы, растения, раскрашивая гипсовые слепки известных скульптур, а также человеческое тело - например, в серии «Антропометрии» (1960-1962 годы), фиксировавшей на холсте отпечатки обнажённой модели, полученные в ходе пер­фор­ман­са .

Во многих проектах Кляйн пытался преобразовать и унифицировать окружающее пространство «контактным» воздействием IKB. Предварительным итогом эволюции «контактной техники» была серия из 200 скульптур-губок (1958-1962 годы, Национальный музей современного искусства, Париж, и др.), где цвет как бы обретает собственную материальную форму, становится автономным предметом в пространстве.

Другим направлением экспериментов Кляйна была работа со «стихиями» (огнём, водой, воздухом, землёй) и их отпечатками на предметах - в сериях «Космогонии» (1960-1961 годы) и «Живопись огня» (1961 год); в этой последней Кляйн пытался управлять силой пламени горящего газа в его воздействии на картон, холст и бумагу также в рамках перформанса, а непредсказуемость результатов отвечала радикальному устремлению к спонтанности.

Символизм цвета послужил темой для композиций-триптихов, составленных из 3 первоэлементов его системы (золота, IKB и розового пигмента), - «Здесь похоронено пространство» (1960 год, Национальный музей современного искусства, Париж) и др.

Один из главных протагонистов художественного авангардизма середины XX века, Кляйн радикально переосмыслил понятие «произведение искусства», соотношение художника, мира, реальности. Под его влиянием в 1960 году во Франции появилось движение «новый реализм» (Арман, Ж. Виллегле, М. Рэйсс, Сезар, Н. де Сен-Фаль, Д. Споэрри, Ж. Тенгели).

Сочинения:

Selected writings. L., 1974.

Иллюстрация:

И. Кляйн. «Уми­раю­щий раб». Гип­со­вый сле­пок од­но­имён­ной скульп­ту­ры Ми­ке­ланд­же­ло (мра­мор, 1513, Лувр, Па­риж), рас­крас­ка IKB (In­ter­na­tio­nal Klein Blue). 1962. На­цио­наль­ный му­зей со­вре­мен­но­го ис­кус­ст­ва (Па­риж). Архив БРЭ.

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